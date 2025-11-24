媽咪年節救星！飯店外帶年菜大戰開打 奢華龍蝦、佛跳牆上桌

士林萬麗搶先推出外帶年菜，宅家圍爐超便利。台北士林萬麗酒店提供

記者徐力剛／台北報導

新年闔家團圓必備年菜不可少，「外帶年菜」成為身兼多職的現代媽咪新救星，宅家就能享用美味的星級飯店、特色名店佳餚，便捷又省力。看好外帶年菜商機，台北士林萬麗酒店、新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、桂冠窩廚房推出多款特色年菜，讓媽咪開啟解放雙手運動。

台北士林萬麗酒店以以「匠心細火及儀式團圓」為設計主軸，推出常溫即食、冷凍備餐2種選擇，滿足不同家庭圍爐需求，簡單加熱輕鬆上桌。2026年1月15日前下訂再享早鳥優惠，特價4488元起。

板橋凱撒年菜外帶8人套餐多重享受一次滿足。板橋凱撒大飯店提供

秘製「肥濃黑叉燒」考驗主廚火候工藝，精選黑豬五花肉加入黑糖醬汁與香料醃漬後烤焙，外層焦香肉質軟內，入口能嚐到濃郁醬香。招牌「御品花膠鮑魚佛跳牆」豪氣加入花膠、鮑魚、刺參與多款乾貨小火慢熬，甫出爐現場香氣四溢，琥珀色湯頭十分誘人，讓人回味無窮。冷凍年菜推薦「乾煎黃金鯧」，小火煎至外層金黃、邊緣微脆，淋上由筍丁、北菇與紅蔥爆香調合熱醬。另道「甘醇筍絲腿庫」細火慢燉讓腿庫與筍絲入味，濃郁湯汁充滿筍香。

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳推出「駿馬迎春瑞滿堂」年菜外帶組合，每套6888元起，提供6或8人份餐點，同步供應8道單品美饌，包括台式花膠佛跳牆、醬爆粿條龍蝦、金牌油醋龍虎斑、冰糖元寶燒鮑魚等，每道880元起。

青雅「金駿慶團圓」6人外帶年菜，早鳥價9988元。新板希爾頓酒店提供

招牌「醬爆粿條龍蝦」選用澳洲龍蝦入菜，先油炸再煨入特製醬汁，搭配彈牙粿條享用，每份2980元。「冰糖元寶燒鮑魚」以九孔鮑搭配象徵長壽的豬腳，放入冰糖醬燒煮至收汁，每份1680元。象徵年年有餘的「金牌油醋龍虎斑」，將龍虎斑刻花後大火油炸，淋上獨門醬汁提味，配上蒜末、生辣椒、蒜味花生粒，每份 1880元。

新板希爾頓酒店「青雅中餐廳」全新「金駿慶團圓」外帶年菜開跑，即日起至2026年2月28日限定販售，包括6人饗宴每套14800元、單道420元起。其中6人年菜最吸睛非「瑤柱聚寶佛跳牆」莫屬，上湯匯聚瑤柱、花膠、豬腳、魚皮與排骨酥等食材燉煮，琥珀色湯頭十分美味。另道「金湯芝士炆龍蝦」選用澳洲水姑娘龍蝦，以熱油鎖住口感，再加入西式手法改良金湯醬汁，口感多層次。

「四喜納福年菜組」讓媽咪輕鬆解放雙手。桂冠窩廚房提供

桂冠窩廚房也不落人後，以「雙主廚聯手」為理念，主打李璐老師監製的功夫菜餚，包括招牌「無錫醬燒子排」、香氣層疊「黃金干貝櫻花蝦米糕」、手打軟嫩「江蘇獅子頭」及口感濃郁「上海醃篤鮮」。陳育仁主廚以飯店品質監製，端出「金燒筍絲蹄膀」、「慢煨烏骨雞湯」2道經典年菜，6道料理輕鬆上桌，讓媽咪解放雙手。

「四喜納福年菜組」能嚐到無錫醬燒子排、黃金干貝櫻花蝦米糕、金燒筍絲蹄膀與慢煨烏骨雞湯等好料，建議售價2499元。另款「Fun 功夫年菜組」包含上海醃篤鮮、江蘇獅子頭、無錫醬燒子排、黃金干貝櫻花蝦米糕等，建議售價1690元。即日起可在全聯門市、桂冠線上商城優先選購。