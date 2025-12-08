媽媽「每天半夜、清晨都會醒來」李燕心疼吐：她很可憐

李燕轉型CEO兩年，這些日子她鮮少在螢光幕前曝光。8日加盟新經紀公司，成為楊貴媚、鍾欣凌和丁寧師妹。她表示這兩年看很多戲劇都會技癢，再加上媽媽都必須清晨5點、半夜12點起床看重播，讓他萌生回歸螢光幕的念頭，「我媽很可憐，都沒有戲可以看！」

李燕希望能回歸螢光幕前。（圖／小娛樂）

李燕表示，媽媽非常關注她的作品，她日前上一檔實境綜藝節目，媽媽已經不知道看了幾遍，八點檔也必須看重播，為了讓媽媽不要一直看舊的內容，再加上她看到鍾欣凌接了非常多不同類型的角色，所以他主動找上經紀公司的老闆，自我推薦希望能加入公司。李燕笑說，他看到鍾欣凌演什麼像什麼，接的角色類型很多，「鍾欣凌是最誘惑我得主因！他們整間公司都是影后！」

李燕透露，其實《百味人生》開拍前其實有找她，不過角色類型太雷同，因此最後她婉拒，聊到最想要嘗試的角色類型，他提到最想要嘗試變態殺人魔，或是醜的角色，「現在就是釋放消息，如果有好的角色，要翻班或是跳海還是可以去。」