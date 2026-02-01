媽媽上面產卵、爸爸下面張嘴接 「口孵」滿嘴都是下一代

「海洋藝術水下攝影比賽」海洋生物行為獎項三獎。Kazuhiro Katano｜Ocean Art 2025



全球最大水下攝影獎「海洋藝術水下攝影比賽」，1月公布2025年得獎名單，幾張得獎作品都以「口孵」為主題，呈現魚爸爸奇特的護卵、育幼方式。

「海洋藝術水下攝影比賽（Ocean Art Underwater Photo Competition）」由《水下攝影指南（Underwater Photography Guide）》主辦。本文使用圖片獲主辦單位授權刊登。

日本攝影師片野勝宏（Kazuhiro Katano，音譯）在日本靜岡知名潛水點大瀨崎（Osezaki）拍攝一尾天竺鯛媽媽產卵，爸爸在「下游」處將魚卵含入口中瞬間。照片獲得攝影獎「海洋生物行為」獎項的三獎。

根據我農業部水產試驗所官網，「口孵」是指親魚將受精卵含於口中，直至孵化，甚至在子代已可自由泳動與覓食的幼魚階段，遭遇危險時親魚仍會將幼魚含入口中保護；多數東非湖產慈鯛、部分種類的迷鰓魚，以及珊瑚礁環境的天竺鯛，都有口孵行為，這是親魚對卵粒或稚幼魚所表現出的呵護。

「海洋藝術水下攝影比賽」微距獎項三獎。Nicholas More｜Ocean Art 2025

英國攝影師摩爾（Nicholas More）在印尼海域，拍到這一隻多彩後頜魚（Jawfish ）正含著滿嘴的下一代「口孵」，並且不時打哈欠、轉動魚卵，讓卵充氧。這張「下一代」獲攝影獎「微距」獎項的三獎。

「海洋藝術水下攝影比賽」微距獎項優勝。Lena Remy｜Ocean Art 2025

澳洲攝影師雷米（Lena Remy）這張「盡責的父親」攝於澳洲新南威爾斯的喬德灣（Chowder Bay），雷米說畫面中的凹鳍柄竺鲷（Vincentia novaehollandiae）是澳洲南部海岸特有的一種天竺鯛，體色黯淡但魚卵卻是亮橙色，照片獲攝影獎「微距」獎項優勝。

其他得獎作品

「海洋藝術水下攝影比賽」非單眼微距獎項首獎。Andrea Michelutti｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」廣角獎項首獎。Byron Conroy｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」非單眼行為獎項首獎。Jo Taylor｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」非單眼廣角獎項首獎。Haemi Cho｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」水下保育獎項首獎。Elio Nicosia｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」冷水獎項首獎。James Ferrara｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」水下數位藝術獎項首獎。Michal Štros｜Ocean Art 2025

「海洋藝術水下攝影比賽」水下時尚獎項首獎。Bruce Campbell｜Ocean Art 2025

