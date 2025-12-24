媽媽不在家 ！她慘遭「繼父」性侵 閨密助揭惡行

一名少女於小六暑假在家裡被媽媽的男友性侵得逞。（示意圖／翻攝自Pexels）





新北市一對單親母女，母親的男友阿強自少女國小一年級起便與母女同住。未料阿強竟在少女小六暑假期間，趁母親外出不在家時，將少女拉進房間，性侵得逞。期間少女不斷掙扎反抗，阿強仍出言恐嚇，揚言若發出聲音就要打她。新北地院審理後，認定阿強涉犯對未滿14歲女子強制性交罪，判處有期徒刑8年。

根據判決書指出，阿強與少女母親交往期間，三人曾於109年間同住新北市板橋區。某日深夜，阿強趁女友外出不在家、少女正哄弟弟入睡之際，強行將少女拉進他與母親同睡的房間，並出言恫嚇，揚言若她喊叫就要動手毆打。過程中少女多次表明拒絕，並大喊「我很不舒服」，仍因不敵對方力氣，最終遭到性侵得逞。

廣告 廣告

少女表示，在一次與閨密的談話中，她提及自己遭強制性交一事，閨密聽聞後相當憤怒，也心疼她承受許多委屈，並勸她向老師反映，才讓校方得以知情並介入處理。

對此，阿強否認犯行，表示自己並未對少女進行性侵，辯稱少女說母親當晚不在家並非事實，強調當天少女母親並未外出工作，而是在家照顧孩子。阿強也指出，少女在審理時曾表示忘記第一次被強制性交的具體地點，認為若真的有發生，不應該忘記事發地點。

法院經綜合各項證據及證人證詞審理後，未採信阿強證詞，並指出阿強在少女未滿14歲時，違反其意願強制性交，行為已構成《刑法》對未滿14歲女子強制性交罪，並屬家庭暴力行為，判處有期徒刑8年，全案仍可上訴。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

迷路敲錯房門！印度女慘遭輪流性侵 3男被逮了

印度一家五口半夜開車遇搶劫！妻女被拖到路邊性侵

妙齡女找朋友「敲錯房門」遭3醉漢拖入性侵！警火速逮人

