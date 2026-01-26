媽媽不易2／女團成員罹患罕見病 產後「陰道流出糞便」

小甜甜（左起）、ELLA、浦野一美都有產後問題。（圖／翻攝自臉書、IG）

蔡允潔於2022年結婚，婚後生下女兒「小福星」，並於去年7月再迎來兒子「小福寶」，然而產後卻出現骨盆腔問題，導致目前無法久站，甚至連抱小孩都會感到不適，只能採取中西醫並行的方式治療，盼能盡快找出病因、對症根治。

張可昀（小甜甜）於2021年生下女兒，產後原本積極控制體重，卻反而愈來愈胖，甚至在停止哺乳後月經仍未恢復。她先後前往三家醫院抽血檢查，才發現產後體質出現變化，被診斷出有甲狀腺功能低下、雄性激素過盛及多囊性卵巢等問題。

Ella於2012年與賴解孵結婚，婚後生下兒子勁寶。迎來成為母親後的第三個母親節時，Ella也在臉書分享為人母的酸甜苦辣，並首度透露自己產後曾飽受子宮與膀胱脫垂所苦。她坦言，生完小孩後只要打噴嚏、跳躍或跑步，就會出現尿失禁情況，對日常生活造成極大影響，最後才透過懸吊手術才得以改善。

AKB48、SDN48前成員浦野一美於2022年結婚、隔年生女，去年她更新部落格並上傳YouTube影片，坦言產後罹患約萬分之一機率的罕見併發症「直腸陰道瘻管」，導致糞便會從陰道排出。她透露產後惡露長達3個月，確診期間身心備受煎熬，之所以公開經歷，是希望讓更多患者了解此病，並強調該疾病與年齡無關，常發生於首次生產的女性身上。

