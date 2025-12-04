媽媽們領錢了！今入帳近「4萬元」 月底前還有18筆款項

勞保局今（4）日一早發放「國民年金保險生育給付」，符合資格的媽媽可領3萬9522元。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





媽媽們領錢囉！勞動部勞保局今（4）日一早已發放「國民年金保險生育給付」，符合資格的媽媽可領取3萬9522元，記得刷存摺確認是否入帳。另外，12月底前還會陸續有18筆款項入帳，包括老農津貼、勞保年金等補助，提醒民眾留意各項給付的入帳時間。

根據勞保局公布的12月行事曆，本月將發放多項給付，包括勞保年金、國民年金、國民年金老年年金及勞退月退休金等，總計19項款項。今日入帳的是「國民年金保險生育給付」，其餘18筆將於月底前陸續匯入帳戶，包含國民年金老年基本保證年金、勞保年金給付及國民年金遺屬年金等。

生育給付資格與標準

勞保局提醒，只要在國民年金加保有效期間分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付的女性被保險人，就可申請國民年金生育給付。給付標準為國民年金月投保金額（目前為1萬9761元），一次發放2個月的金額；生雙胞胎發放4個月，三胞胎則為6個月，依此類推。

生育給付申請方式

1.戶政事務所：辦理出生登記時同步申請。

2.戶政司全球資訊網：線上辦理出生登記時一併申請（線上辦理即可）。

3.網路申請：至勞保局網站辦理。

4.紙本申請：郵寄或親送勞保局。

各項給付入帳時間一次看

12月11日

國民年金保險生育給付

12月15日

國民年金保險喪葬給付

12月18日

國民年金保險生育給付

12月19日

農民月退休儲金

老農津貼

12月24日

國民年金保險老年基本保證年金

國民年金保險原住民給付

國民年金保險生育給付

12月30日

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金（首發案）

12月31日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

