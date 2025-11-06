「媽媽做不好要檢討！」盧秀燕鞠躬道歉 台中拔3官

台中養豬場爆發非洲豬瘟成台灣防疫破口，而台中市政府疫調過程中多次出包，台中市農業局長張敬昌、環保局長陳宏益及動保處長林儒良遭拔官，台中市長盧秀燕今日出面道歉，表示會引以為戒。

盧秀燕表示，今（6）天下午開始有關於非洲豬瘟的大部分管制措施，將會陸續開放、解封，市民、產業界的生活可以逐漸回到正常。

盧秀燕向大家道歉，表示防疫過程做得不夠好。圖／台視新聞

盧秀燕指出，「在這次的防疫最重要任務，我們就要把疫情鎖在案場，病毒沒有外流，我們和中央合作完成這項任務，在這個過程當中，對於中央給我們的指導、協助，我深表感謝，在這過程中也有很多各界的好朋友，包括縣市長、民意代表、產業界或者是許許多多的市民家人給我們的關心、鼓勵，我一併致謝」。

盧秀燕也提到，在整個防疫的過程當中，做得不夠好，身為市長必須概括承受，應該要道歉。「除了致歉，我們剛已經發布了相關首長的人事異動，另外之前已經啟動的整起事件調查，現在正在加速進行當中，一有結果就會和大家公布。」

盧秀燕向所有人鞠躬道歉，表示「在這個事件中讓大家擔心了，我非常抱歉，媽媽做不好應該要檢討改進，台中市是個努力、向上、進步的大城市，我們應該要做得更好，才對得起大家7年以來對我們的支持、愛護，這個案件我們絕對會引以為戒」。

