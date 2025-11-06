「媽媽做不好，一樣要檢討改進！」 台中市長盧秀燕終於鞠躬道歉

台中市長盧秀燕率是官員鞠躬道歉。（市府提供）

台中爆發非洲豬瘟成疫情破口，台中市府處理程序還荒腔走板，繼今(6)日中午開鍘2名局長、1名處長予以免職，下午2時台中市長盧秀燕再率市府一級主管，正式公開對外界道歉，她表示「身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。」「媽媽做不好，一樣要檢討改進。」

盧秀燕表示，從今天下午開始，非洲豬瘟絕大部分的管制措施都會陸續開放解封，市民家人跟產業界的生活可以逐漸回到正常，她有兩點要向社會大眾表達：

第一，這次防疫最重要的任務就是「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」。市府和中央團結合作、齊心齊力完成這項任務，過程中，對於中央給市府的指導和協助，深表感謝。另外各界的好朋友，包括許多縣市首長、民代、產業界及許許多多的市民家人給予關心鼓勵，一併致謝。

第二，在整個防疫過程當中，「我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉。」另已發布相關首長的人事異動，之前已啟動的整個事件調查，正在加速進行當中，一有結果就會公布。她說，這個事件當中，讓大家擔心了，「我非常地抱歉！媽媽做不好，一樣要檢討改進。」她說這次案件，絕對會引以為鑑。

