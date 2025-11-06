媽媽做不好一樣要檢討改進 盧秀燕鞠躬道歉
非洲豬瘟風暴暫時緩解，全國豬隻禁宰禁運今天（6日）中午起，陸續解封，台中市政府做出行政懲處，農業局長、環保局長、動保處長下台。綠營砲轟市府棄車保帥，市長盧秀燕下午公開鞠躬道歉，並表示，中央地方齊心完成任務，把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流。但防疫過程，做得不夠好，身為市長，她概括承受，應該道歉。
台中市府針對非洲豬瘟事件做出行政懲處，農業、環保兩局長免職，動保處長免去首長職務，議會民進黨團認為市府棄車保帥，要求市府為防疫失格公開道歉。盧秀燕下午由副市長鄭照新、秘書長黃崇典、副秘書長張大春、衛生局長曾梓展等人陪同召開記者會，並表示，非洲豬瘟絕大部分管制措施，都會陸續開放解封，市民家人跟產業界生活，可逐漸回到正常，她有幾句話想說，第一，這次防疫最重要的任務，就是「把疫情鎖在案場、讓病毒沒有外流」。市府和中央團結合作、齊心齊力完成這項任務，過程中，對於中央指導協助，深表感謝。同時，很多各界好朋友，包括縣市首長、民代、產業界及許許多多的市民家人，關心鼓勵，她一併致謝。
盧秀燕說，在整個防疫過程當中，做得不夠好，她身為市長，必須概括承受，她應該要道歉，隨即深深鞠躬道歉。盧秀燕表示，除了致歉，市府已經發布相關首長人事異動，之前已啟動整個事件調查，正在加速進行當中，一有結果就會公布。
盧秀燕強調，這個事件當中，讓大家擔心了，她非常地抱歉！媽媽做不好，一樣要檢討改進。她說，台中市是一個努力、向上、進步的大城市，我們應該要做得更好，才能夠對得起大家這七年來的支持和愛護。這次案件，絕對會引以為鑑，謝謝大家。（寇世菁報導）
