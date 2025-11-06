即時中心／顏一軒、李美妍報導

最新消息！由於防範非洲豬瘟失職，台中市政府今（6）日宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處處長林儒良遭到免職。對此，台中市長盧秀燕下午2時臨時召開記者會，對外界深深二度鞠躬向外界鄭重致歉。她強調，「媽媽做不好，一樣要檢討」。





盧秀燕指出，「各位親愛的市民家人大家辛苦了，今天下午開始，有關於非洲豬瘟各項、絕大部分的管制措施會陸續開放解封，市民家人以及產業界的生活可以逐漸回到正常，在這時候我有幾句話要表達」。

快新聞／媽媽做不好、一樣要檢討 盧秀燕拔3官止血「二度鞠躬致歉」

盧秀燕鞠躬致歉。（圖／民視新聞）

第一，盧秀燕強調，「在這次防疫最重要的任務，就是把疫情鎖在案例場，讓病毒沒有外流，地方與中央團結合作、齊心齊力完成這項任務，在這個過程當中，對於中央給地方的指導與協助，我深表感謝，在這同時也有很多各界的好朋友，包括許多縣市長、民意代表、產業界或許多的市民家人給我們的關心與鼓勵，我一併致謝」。

第二，盧秀燕說，「在整個防疫的過程當中，我們做得不夠好，身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉，除了致歉，在剛才我們已經發布相關首長的人事異動，另外之前已經啟動的整個事件調查，現在正在加速進行當中，一有結果就會跟大家公布」。

最後，盧秀燕強調，「在這個事件當中，讓大家擔心了，我非常抱歉，媽媽做不好，一樣要檢討改進，台中市是一個努力向上進步的大城市，我們應該要做得更好，才能對得起大家這7年以來對我們的支持與愛護，這個案件我們應該、絕對會引以為戒，謝謝大家」。







