媽媽入駐北美館展間 致電觀眾反思生命經驗

（中央社記者王寶兒台北12日電）「面對長輩時不時來訊關懷，你是否曾敷衍以對？」創作團體明日和合製作邀請一群母親走進北美館展間，親自打給觀眾對話，閒話家常中帶入親子話題，讓觀眾反思、映照生命經驗。

這是「明日和合製作」成員洪千涵、張剛華帶來的現場展演作品「母親凝視過你」。台北市立美術館主辦2025台北美術獎今天頒獎，這項作品獲得優選獎，「明日和合製作」團隊帶領媒體導覽作品。

當觀眾步入展間會先聽見來電鈴聲，循聲音而去，可見第一展間內顯示來自「媽媽」視訊來電的手機，觀眾能選擇是否與「媽媽」通話，電話那頭的「媽媽」在第二展間，就像真正坐在家中客廳的媽媽一樣，打給子女們話家常，也可以讓觀眾想像長輩致電給自己的姿態。

張剛華對中央社記者說，這也是以他們生命經驗延伸的作品，有時媽媽打來會詢問生活類的問題，App怎麼用、長輩圖怎麼製作等，問完後便會接上「最近過得如何」等等的關心，「但到了這時候，我可能在忙，然後就先掛掉，又或者如何就打住了，我覺得很多人可能會有類似的經驗」。

將在展場現身的媽媽們共有11人，經團隊招募而來，她們分別來自台北、宜蘭、桃園等地，過去多半無表演經驗，也對表演感到陌生。張剛華說，在排練過程中，團隊會鼓勵媽媽們將自己生活實際的困難，或是對子女的擔心轉換到電話上，也許可以讓大家去理解媽媽，對參與者也有收穫。

「母親凝視過你」明天起將在「2025台北美術獎」展覽中展出，展演時間固定為展期間每週四、五、六、日下午1時至5時，將展出至2026年4月26日，地點在台北市立美術館。（編輯：管中維）1141212