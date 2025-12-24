「媽媽匯錢給小孩很正常」引論戰 知名律師：別追殺張文父母

張文雙親為兒子犯下的滔天大罪下跪致歉。（圖／杜宜諳攝）

嫌犯張文19日在台北車站、中山站商圈犯下隨機殺人案，造成3死11傷，犯案後墜樓身亡，目前警方正在釐清真相，他的雙親配合完成司法解剖程序後，在媒體前為孩子犯下的滔天大罪，公開下跪道歉，仍無法平息網友怒火，對此，巴毛律師提出質疑：「為什麼大家要去追殺張文的父母」。

張文在中山商區犯下隨機殺人案。（圖／張珈瑄攝）

巴毛律師強調張文是27歲的成年人，至今離家兩年沒跟家人聯繫，就連雙親都不知道他的近況，雖然外界質疑已經沒有聯繫，母親為何還要提供金援，她強調完全是兩碼子事，畢竟匯錢給離家生活的小孩，無非是正常不過的事情，此外，張文的母親完全不清楚兒子的犯罪計畫，卻被外界描述的在資助兒子犯罪。

廣告 廣告

巴毛律師眼見張文父母出面下跪道歉，回想起幾年前有個台灣留學生在日本殺人，身為知名日本料理店老闆的父親，也是出面哭著為兒子道歉，她強調身為父母可能不知道兒子為什麼會變這樣，獲得的資訊也比媒體少，如今還得跪著為成年離家兒子犯的錯道歉，不免讓人覺得心疼，接著呼籲所有人：「別再追殺他們了吧」。

PO曝光後，引起正反兩派網友熱議：「天下父母心，兒女在壞，都希望他至少能有飯吃」、「完全中肯，父母匯錢給小孩再正常不過」、「一人犯罪，全家陪葬真的大可不必」、「這叫扭曲的正義感，一定得要嚴厲譴責才行」、「爸媽跟小孩沒聯絡還匯款，不叫溺愛是什麼」、「匯錢養一個通緝犯不能算沒問題」。

更多中時新聞網報導

葉丙成洩性平被害人個資 挨罰5萬元

良食脈動講座 破新陳代謝迷思

李亞萍失智頻發 余祥銓嘆母走不出喪女痛