媽媽反對當歌手！81ak張鈞叛逆逃家遭警「逮回家」

嘻哈歌手81ak張鈞7日迎來首場個人演唱會「你最近過得好嗎？」。（杜宜諳攝）

23歲新生代嘻哈歌手81ak張鈞入行6年，7日迎來首場個人演唱會「你最近過得好嗎？」，開唱前接受媒體訪問，聊到自己對音樂的喜愛，他表示18歲曾經私訊羅志祥、春風、OZI等人，把自己的音樂創作傳給對方聽， 「他們都有回覆我，小豬哥寫了好多建議給我，能獲得他的建議，當下開心到不行。」 也收到私訊，對張鈞非常友善，甚至介紹經紀人給他，令張鈞至今難忘恩情。回想自己當時的舉動，張鈞說：「小時候的自己不知道哪裡來的勇氣，這樣私訊他們。」

廣告 廣告

張鈞16歲加入嘻哈研究社團，最初只是想透過音樂記錄心情，隔年與Juice boy推出首支數位單曲〈Paradise〉即爆紅，YouTube 觀看次數突破千萬，連周湯豪都有在MV底下留言，瘦子還邀約張鈞一起吃飯，讓張鈞相當感動。張鈞從創作、錄音到上架幾乎一手包辦，展現對音樂的高度投入，之後推出〈Don't Wanna Lie〉更創下超過2000萬次點閱，持續累積音樂實力。

不過，張鈞的音樂路卻受到家裡反對。他表示，爸爸雖然支持，媽媽卻很反對。希望他能好好念書，期待他成為工程師，穩定過生活。正值年少叛逆期，張鈞堅持音樂夢想，為此還離家出走三次，有兩次被警察帶回去，回想那時候，張鈞也忍不住笑說：「警察大哥還私訊我IG，說我的歌很好聽，但是還是要乖乖回家喔。」為了讓母親安心，張鈞在持續創作與演出的同時，也努力兼顧學業，目前是大四學生。至於媽媽是否已轉為支持？他坦率表示：「還沒有，但已經沒有一開始那麼反對了。」

更多中時新聞網報導

具俊曄雕像獻大S 心願已了回韓過年

汽車隔熱紙2／28新制 檢驗恐有漏洞

金宣虎爆逃漏稅 追加補繳謝罪