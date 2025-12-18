媽媽可不可以帶男童進女廁？醫曝「安全大於一切」孩子需要家長陪伴

近來，網路熱議「帶男童上女廁」的議題，當孩子年紀尚小、仍需要家長陪同如廁時，家長究竟該遵循維護他人隱私的「公共規範」，還是優先考量孩子安全的「本能選擇」？《優活健康網》特摘此篇，由禾馨醫療婦產科主治醫師蘇怡寧分享自身觀點，帶領民眾一起思考：媽媽究竟可不可以帶男童進女廁？







媽媽可不可以帶男童進女廁？



我必須說，把厭童這種特質投射到「攻擊媽咪帶男童上女廁」這件事，根本是一種莫名其妙的病態行為，孩子到底可不可以去另一個性別的廁所？還是，幼兒到底到幾歲前才可以進任何一間廁所才不會被靠北？很多爸媽都被這種壓力逼到很無奈。

先講重點，幼兒的定義，世界上沒有一條絕對統一的年齡標準。因為判斷的核心從來不是年齡，而是孩子的能力，還有孩子的安全。當然硬要說的話，大概7歲是一個分界，這界線是從發展心理學的角度來的。國際公共衛生的做法大致相同，多數國家會把7歲以前視為需要照護的年齡，可以陪同進任一性別廁所。









舉例來說，像是美國兒科學會 (American Academy of Pediatrics）的核心精神永遠都是孩子最佳利益，因為這年紀的孩子通常還沒有完全的獨立如廁能力，也沒有足夠的安全判斷能力，當然需要父母的陪伴。

心理發展上，真正的性別羞赧期大約在5～6歲才開始。在那之前，孩子其實沒有大人這麼強烈的性別隱私概念，你硬把成人的性別規則套在孩子身上，那叫做不科學，也不安全。所以，真正的標準只有一句話，「孩子無法獨立安全如廁的時候，就是幼兒，就是需要你陪，也就是可以不受性別分廁限制的年齡。」

安全，永遠優先大於任何人的道德焦慮，大於任何人的眼神壓力，也大於任何文化習慣。孩子需要的是被保護、被陪伴，而不是被趕去一個他無法自理的空間裡，去承擔不存在的道德枷鎖

，世界各國早就把這件事情講得很清楚。

幼兒的如廁本來就是unisex（編按：不分性別的），本來就可以陪同，不是例外是原則。如廁的需求，本來就不該被僵硬的性別界線綁架，這是進步社會的基礎設施，我們要的不是互相指責，而是更多友善的空間。所以，請各位父母親勇敢的保護你們的孩子，下次遇到這種狀況，誰給你白眼就白眼回去；誰罵你就罵回去，這是這些沒家教的人類值得的。





真正的問題是「行為本身」



關於帶男童進女廁這件事，大家一直討論得有點激烈，今天繼續再來聊一下，很多人心裡的疙瘩是：我曾經或是我聽到有人被男童偷看。

於是就會延伸成「是不是應該全面禁止男童進女廁？」甚至有時候，只因為我不是女性，只要提出不同意見，就要被貼上不尊重女性或噁男的標籤，說真的這些情緒我理解，隱私被侵犯的當下，任何人都會不舒服。

但，我們是不是應該回歸事情的本質看看這到底是什麼？而且，真的不用急著扣大帽子，不是每個不同意你的人，都是反對女性權益然後把維護男性權益放在前面，你的感受很重要，但那些在外面帶著小小孩，努力尋找安全空間的媽咪們，她們也是女性，她們的權益也同樣重要。

問題真的是男童本身嗎？偷看、偷拍、闖門這些行為，本質上都是行為失當，跟性別無關，跟年齡無關，如果今天在女廁隔間，是一位成年女性偷拍你，你絕對不會因此主張，所有女性都不該進女廁。你會做的是制止、求助、報警。

所以，真正需要被處理的是那個「行為本身」，而不是所有孩子，更不是那些只是想安全上廁所的家庭。





安全永遠優先於道德焦慮



隱私要靠什麼保護？其實非常務實，就是門跟鎖。隔間的存在就是為了保護你，請關好、請上鎖，穿好衣服再出來，這些簡單動作比禁止孩子進入更能確保隱私。

性別友善廁所的設計也是如此，那些硬闖門或趴在地板往裡看的，那當然不應該，那是需要被教導，甚至需要被制止的行為。但，不應該用小概率的行為失當，來否定所有孩子的安全需求。

誰最知道孩子現在需不需要陪同？不是路人、不是網友，也不是旁邊看著吵架的陌生人，而是每天照顧他的爸媽。父母最了解孩子會不會怕、會不會鎖門、能不能應對陌生人、是否能自己完成所有如廁步驟。當父母判斷帶孩子進女廁的隔間，比讓他一個人去男廁安全得多，那就是一個出於保護的決定。

不是特權、不是硬要、不是不尊重別人，那只是一個爸媽希望孩子能安全的最基本選擇，一個成熟的社會會理解不同需求的人，是在同一個空間裡努力和平共處，也會把安全的決定權交給最懂孩子的人，也就是孩子的父母。所以，請不要用單一不舒服的經驗去阻止別人做出最基本的安全判斷。

再強調一次，孩子無法獨立安全如廁的時候就是幼兒，就是需要你陪；也就是可以不受性別分廁限制的年齡。

安全永遠優先大於任何人的道德焦慮、大於任何人的眼神壓力、也大於任何文化習慣。孩子需要的是被保護、被陪伴而不是被趕去一個他無法自理的空間裡去承擔不存在的道德枷鎖。

（本文獲蘇怡寧授權轉載，原文為：此篇、此篇）

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為媽媽可不可以帶男童進女廁？醫曝「安全大於一切」孩子需要家長陪伴