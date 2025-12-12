媽媽嚇壞！8歲女童竟來月經 醫：炸物、甜食導致性早熟

性早熟臨床量能近年明顯攀升，門診中6至10歲的孩童愈來愈多，環境荷爾蒙、飲食過度精緻、肥胖比例攀升、睡眠不足與生活作息混亂，都可能是造成兒童提前發育的複合因素。台中一名8歲女童日前疑似出現月經跡象，母親驚覺異常緊急帶往光田綜合醫院求診，經鄔翔帆醫師進行抽血、骨齡判讀與腹部超音波檢查後，發現女童賀爾蒙數值高度偏高、骨齡明顯超前，子宮及卵巢更出現發育變化。

一名8歲女童日前疑似出現月經跡象，母親驚覺異常緊急帶女童就醫，研判是性早熟。 （示意圖／Pixabay）

光田綜合醫院小兒科醫師鄔翔帆指出，在排除腫瘤等病理性因素後，研判該名女童屬於「體質性的性早熟」，所幸家長敏銳察覺異常，讓孩子得以及時接受完整評估並啟動後續治療，避免未來成長受到更大影響。鄔醫師分析，過度攝取炸物、甜點、含糖飲品及各式加工零食等精緻飲食，都是可能導致性早熟的原因之一。

若未能及時介入治療，鄔醫師表示，孩子的生長板可能提早閉合，導致成年時身高比原本預期矮好幾公分，尤其女童若長期暴露在雌激素環境中，未來婦科相關疾病的風險也會同步拉高。性早熟的外觀變化常以「悄悄開始」的方式出現，乳房提早隆起、體味加重、陰毛生長速度異常、情緒忽然變得敏感易怒等，都是常見的警訊。

過度攝取炸物、甜點、含糖飲品及各式加工零食等精緻飲食，都是可能導致性早熟的原因之一。 （示意圖／Pixabay）

鄔翔帆醫師提醒，也有不少孩子屬於「假性早熟」或只是短期賀爾蒙波動，並非真正的性早熟，務必透過抽血、骨齡及超音波等專業檢查釐清，避免因誤判而錯失治療黃金期。有些家長以為孩子「長得快」是一種發育好的象徵，但事實上，性早熟反而會讓孩子提前停止長高，也有孩子因第二性徵提早出現，面臨同儕眼光與心理壓力，甚至造成自信心下降、社交退縮的問題。

鄔翔帆醫師強調，這不只是生理問題，對孩子的心情與成長環境都是衝擊，性早熟治療若能在黃金時期介入，不僅能有效穩定賀爾蒙、延緩骨骼閉合，也能協助孩子維持正常身心發展。鄔醫師呼籲，家長應留意孩子生活中的微小變化，若發現任何疑似早熟徵兆，不要自行猜測或上網查資料判斷，務必盡早諮詢專業醫師，越早介入對孩子的未來越有利，陪伴與正確處置也是守護孩子成長最關鍵的一步。

