媽媽嚇爛！幫嫩嬰換尿布「車門突關上反鎖」 孩子困高溫車內...警出招救人

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未滿周歲的女嬰受困車內，警方趕到現場協助。民眾提供

台中市顏姓女子日前把車輛臨停路邊，幫未滿週歲的女兒更換尿布，豈料車門不慎關起來還反鎖，且車內冷氣故障，面對正午的高溫與受困車內的女兒，顏女嚇得驚慌失措，警方到場後果斷破窗，及時將女童救出，所幸沒有大礙。

警方調查，3 月 25 日下午 1 時許，40 歲顏姓女子將車輛停放在北屯區旱溪西路旁的停車格，當時她準備為未滿週歲的女兒更換尿布，先把她放在駕駛座，隨後下車，準備去後座拿取備品，不料，車門卻突然關起來還自動上鎖，顏女手中沒有鑰匙，引擎仍在發動中，但車內冷氣卻早已故障，在烈日曝曬下，車內溫度攀升極快，情況危急，顏女嚇得趕快報警。

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未滿週歲女兒受困車內，媽媽嚇壞了，警方趕到現場協助。民眾提供

警方持警棍擊破車窗，及時救出女嬰。民眾提供

警方趕抵現場，發現女嬰受困前座，臉色已逐漸因高溫變得紅通通，恐有中暑或脫水危險，情況相當緊急，在取得顏女同意後，立刻持警棍擊碎右後座的玻璃，破窗後，員警不顧車內堆滿雜物，奮力鑽入車內開啟車鎖，順利抱出女嬰，救護人員隨後趕抵，經初步檢查，女嬰除了體溫稍高、臉部發紅外，所幸無大礙，虛驚一場。



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