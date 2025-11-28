媽媽圈大震撼！禾馨怡仁年終落幕 台大名醫也訝異

（記者石耀宇／綜合報導）桃園楊梅區怡仁醫院8年前與禾馨醫療合作，打造「怡仁禾馨婦幼中心」，成為當地不少孕媽咪指名的生產醫療據點。不過，禾馨醫療集團前營運長、婦產科醫師林思宏今（28）日突然在臉書粉專表示，「禾馨怡仁年底收場了」，消息一出震驚許多家長，就連台大婦產科名醫施景中也留言直呼：「太訝異了！」

圖／「怡仁禾馨婦幼中心」驚傳年底將收場。（翻攝 禾馨醫療）

林思宏在貼文中感性回憶，自己從一開始就全程參與「怡仁禾馨婦幼中心」從無到有的設計與建置，還記得台北晚診結束後，和夥伴們一起半夜開車到怡仁看工程進度。中心開幕第一天就接生兩台剖腹產，其中一位產婦更是遠從台中北上，「夜診看到很晚，小山丘一個月可以生130+」，足見當地需求之旺盛。

他表示，讓他最感動的是在地一起打拚的團隊，「許多都是從開幕第一天，一起陪伴到現在。」他也提到，「很巧合的，12／31晚診也是我」，直言在怡仁累積的點滴都是人生重要回憶，「在怡仁的記憶是如此的美好」，並說明明年若有機會，仍會持續支援怡仁醫院，就像他長期支援花蓮門諾一樣，都是人生很重要的一部分。

林思宏也特別向同事們喊話：「禾馨怡仁婦幼中心的夥伴們，不要哭、不要難過，換個方式，用自己舒服的方式繼續前行。」貼文底下瞬間湧入大批產婦與家長留言，不捨表示「兩胎都在這裡生的，護理師超好」、「原本還想二寶要回去那裡生，看到真的好想哭」、「最喜歡怡仁的護理師了」。施景中也現身留言區，只寫下簡短一句：「太訝異了！」道出不少人心情。

