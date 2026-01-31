媽媽孫麗鈞沒受邀出席婚宴？孫協志急澄清 與夏宇童婚宴「低調籌備」
2026 台北國際電玩展（TGS）今（31日）於南港展覽館熱烈展開，SialiaGames 展區吸引大批玩家聚集。下午時段，明星玩家孫協志驚喜現身探班站臺，讓現場氣氛推向高點。除了參與現場試玩與活動，面對外界傳聞其母親未受邀出席 2 月 14 日婚宴的消息，孫協志也在第一時間親自回應澄清，駁斥不實流言。
明星玩家驚喜現身探班
孫協志今日以資深玩家身分現身電玩展攤位，為合作夥伴站台加油。儘管現場活動滿檔，媒體焦點仍關注他即將到來的婚禮細節。針對近期傳出「媽媽沒受邀」的議題，孫協志透露目前婚宴籌備皆以低調、溫馨的方式進行中。
雙方家長皆在受邀名單
外傳母親孫麗鈞沒受邀出席婚宴，孫協志連忙澄清：「會啊，會會，一定會，一定會！對對對，就是雙方的家長都會邀請。」他表示這場婚宴是希望至親好友能聚在一起開心地接受大家祝福。
婚宴細節以另一半為重
除了澄清名單疑雲，孫協志也分享目前婚宴進度已進入倒數，大部分規畫皆以夏宇童的喜好為主。他坦言自己對婚禮仍會感到緊張，但更多的是期待。他希望能讓雙方家長及賓客在 2 月 14 日當天都能享有像派對般的輕鬆氛圍，以最舒服的方式見證兩人邁向人生下一個階段。
