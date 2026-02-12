媽媽就在旁邊！噁男借宿伸魔爪「隔褲抓鳥」9歲童崩潰 拒和解下場慘

記者羅欣怡／新竹報導

新竹縣9歲男童遭借宿的男子性騷擾。（示意圖／pixabay）

新竹縣驚傳一起離譜的性騷擾案！一名黃姓男子受邀前往親戚家作客留宿，原以為是溫馨的家族聚會，沒想到他竟色膽包天，短短兩天內連續三度對屋主年僅9歲的兒子小明（化名）伸出魔爪，隔著褲子狂抓生殖器。新竹地院依成年人故意對兒童犯性騷擾罪共3罪，判處拘役90日。

判決書指出，黃男與小明一家有親戚關係。2022年11月某晚，黃男前往探親並留宿，趁著假裝哄睡小明妹妹的機會，第一次突襲小明的下體2秒鐘。

廣告 廣告

隔天下午，眾人在二樓房間休憩時，黃男竟當著小明母親的面，再次伸手抓摸男童。當時母親察覺黃男舉止怪異，立刻喝令他下樓，怎料黃男不僅沒反省，下樓看到小明在客廳玩電腦，竟又發動第三次襲擊。直到當晚小明到外婆家吃飯時，才鼓起勇氣將受辱經過告訴媽媽，全案才因此曝光。

新竹地院法官審理時，黃男起初還矢口否認，試圖推卸責任，甚至連調解委員會都無故缺席，毫無悔意也不願和解。法官認為黃男為逞私慾，嚴重傷害男童身心，依成年人故意對兒童犯性騷擾罪判處拘役90日。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

發現兒少性剝削，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

「林叨」遭爆懷8寶！大兒生日曾許願：希望媽媽不要再生了 網鼻酸

過年前進帳！桃市府提早發錢「最多領1萬1500元」5萬3千人受惠 資格曝

超香！桃園春安首日 包廂燈一開…酒店妹刷整排「美腿叢林」養眼畫面曝

不看學歷！美國「第3代田僑仔」返台點名娶「農事公主」 殘忍現實曝

