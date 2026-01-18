媽媽市長盼藍營「姐弟」開智慧 盡速協調成功

台中市長盧秀燕及立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔同框出席佛光緣美術館台中館啟用典禮。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

國民黨下屆台中市長人選陷入「姐弟」之爭，身為台中市大家長的媽媽市長盧秀燕十八日參加佛光緣美術館台中館啟用典禮時，首度於協調破局後針對此事表示，希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後，能盡速協調成功。

立法院副院長江啟臣和立委楊瓊瓔均表態參選台中市長，十六日協調破局。雙方在破局後於參加佛光緣美術館台中館啟用典禮再度同框，台中市長盧秀燕也親臨祝賀，由於外界希望盧秀燕介入協調，盧秀燕首度針對破局一事發聲表示，今天來佛光山，大家求佛法、求智慧，也希望兩位參選人開了智慧、求了佛法以後，能盡速協調成功。

全新的佛光緣美術館台中館啟用暨首展開幕於十八日隆重登場，今年適逢佛光山開山六十周年、星雲大師百歲冥誕之際，館方特別以「傳燈六十，百年仰望—星雲大師一筆字書法紀念特展」作為首展，這也是星雲大師圓寂後，「一筆字」首次在台展出，其中，「般若般羅密多心經」六十六條幅的鉅作，更是首次呈現在國人面前，是大師年近九十所寫。此次展覽也特別邀請多位追隨大師弘法逾三十年的中區信徒，提供大師親筆題贈的墨寶共同展出。