媽媽市長秀7年政績 盧秀燕：把台中當大家庭建設、守護

台中市長盧秀燕今（24）日舉辦施政7週年成果發表會，率領市府團隊以白襯衫搭配藍色牛仔褲亮相，細數任內包括中火減煤、空汙改善、恢復老人健保補助、公托政策及東豐快復工等多項政績。盧秀燕在會中開玩笑表示，唯一的遺憾是「沒好好督促副市長鄭照新減肥成功」，強調會繼續努力。

盧秀燕。(圖/中天新聞)

發表會現場播放7年前盧秀燕就職市長的影片，盧秀燕表示，當時她允諾把市民當家人般照顧，把台中當一個大家庭來建設和守護，以媽媽的初心來擔任市長。盧秀燕指出，7年來她和市府團隊拚命在做，努力和付出有所收穫，看到市民家人對施政的滿意度節節升高，和城市不斷在改變和進步，覺得一切辛苦都值得。

廣告 廣告

盧秀燕強調，7年前台中最大的問題就是空汙嚴重到肉眼可見，她提出「市長換人、空氣換新」的革命性政見。她指出，PM2.5從2018年上任時的18.9微克，降到今年的13.5微克，改善幅度將近3成，是中南部各縣市最好的成績。同時她強力要求中火減煤，從每年燃燒1500萬噸的煤，現在已燒不到1200萬噸。

盧秀燕施政記者會。(圖/中天新聞)

盧秀燕也細數任內其他政績，包括恢復老人健保補助、公托、教育、復康巴士、雙十公車等政策，另讓東豐快順利復工以及興建大巨蛋、綠美圖、會展中心，還有多處圖書館逐漸完工。盧秀燕一一點名市府各局處首長，感謝團隊的努力，讓市政得以順利推動。

盧秀燕指出，她想好好把握2任8年的時間，為台中做更多的事。她表示，台中是中部唯一的直轄市，扮演中部各縣市的領頭羊角色，自己又是6都唯一的女市長，7年內她打造中台灣區域治理、女性縣市長聯盟兩個平台，涵蓋11縣市、超過800萬人。盧秀燕強調，「不只台中要好、整個中部都要好，台灣會好，中華民國才會真正好」。

延伸閱讀

張善政證實將推動「可負擔住宅」 喊話團隊「只能成功不能失敗」

余家昶下週六公祭！張善政：家屬婉拒捐款回捐市府

勇擋北捷隨機攻擊喪命 張善政：余家昶將入祀桃園忠烈祠