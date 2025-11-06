媽媽市長道歉 「盧秀燕的肩膀」引讚：民進黨最大照妖鏡

盧秀燕率台中市府團隊成員為非洲豬瘟防疫道歉，強調概括承受，承認應檢討改進，贏得外界稱讚。（合成圖／陳淑娥攝）

台中爆發非洲豬瘟，台中市府頻遭綠營抨擊、究責疫情處理，市長盧秀燕6日兩度90度鞠躬公開道歉，她強調「身為市長，我必須概括承受，我應該要道歉」、「媽媽做不好，一樣要檢討改進」。粉專反問質疑，賴清德為邊境破口病毒入侵道歉了嗎？陳時中為3+11跟疫苗之亂道歉了嗎？

「盧秀燕的勇氣與肩膀，民進黨的硬拗與甩鍋。」4.3萬追蹤的粉專「鎖綠鴉」6日發文表示，盧秀燕今天道歉了，身為市長，她為下屬的疏失概括承受。非洲豬瘟發生十餘天，今起解除活豬禁運、明日恢復屠宰與拍賣。疫情宣告解封的第一時間，盧秀燕立刻拔掉2局長1處長，親自鞠躬致歉。

鎖綠鴉強調，這十多天盧秀燕鮮少在鏡頭前多言，與拿起麥克風滔滔不絕的陳時中成強烈對比，綠營見狀如撿到槍拚命掃射。殊不知，她默默地把疫情防堵、配套措施、官員去留都處理妥當，不急於爭辯只因想把重點留給防疫，時間最終證明了真理，「真正做事的人，往往是最安靜的。」盧秀燕一句「媽媽做不好，一樣要檢討改進」，讓多少民進黨人汗顏？道歉，已成台灣政壇最珍貴的價值，因為民進黨是個不會道歉的政黨。

鎖綠鴉質疑：賴清德為邊境破口病毒入侵道歉了嗎？卓榮泰為政策亂套人民痛苦道歉了嗎？陳時中為3+11跟疫苗之亂道歉了嗎？趙天麟為「實質親中舔共」道歉了嗎？王必勝為外遇不倫私生女道歉了嗎？陳宗彥為任內接受性招待道歉了嗎？

鎖綠鴉直言，台灣人不會在意盧秀燕曾道歉，只會記得犯錯不道歉狂硬拗的民進黨嘴臉。「盧秀燕的勇氣與肩膀，就是民進黨最大的照妖鏡！」

網友表示「我就反問，地方因為防疫有檢討及負政治責任，那中央主管防堵境外，有哪位大官下台負責了？完美甩鍋」、「國防部花這麼多錢買到隱形戰機，做出下不去的潛艦，至今也沒人負責」、「美濃大峽谷沒道歉，光電板沒道歉」、「可惜道歉在綠營眼中就是弱點，就是承認錯誤，媒體會照三餐播報，洗腦更多人」、「會道歉就不叫民進黨了，因為他們是最無恥、臉皮比城牆還厚那種」、「身為台中市民，我接受盧市長的道歉」。

