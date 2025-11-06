「媽媽帶妳去工作」……泰12歲少女遭親媽拐賣 在日本非法風俗店33天接客60人

一名年僅12歲泰國籍少女，近日在不知情下被母親帶到日本東京，被迫在當地一間非法按摩店賣淫，33天內接待了約60名客人，收入全數被按摩店負責人與母親拿走。（示意圖／CTWANT資料照）

日本東京都警視廳今（6）日宣布，近日破獲一起跨國人口販運事件。一名年僅12歲泰國籍少女，在不知情下被母親帶到東京，被迫在當地一間非法「按摩店」賣淫，在約1個月內接待了約60名客人，收入全數被按摩店負責人與母親拿走。涉事的按摩店業者已經在本週二（4）被警方逮捕。受害少女則已經日本當局安置，日本警方、入境管理部門、泰國大使館、國際移民組織（IOM）將合作處理接下來的作業。日媒還指出，這名少女是東京警方接獲過，涉及外國人口販賣案件中，年紀最小的受害者。

根據《朝日新聞》報導，東京都警視廳保安課指出，調布市51歲男子細野正之，涉嫌在今年6月27日到7月29日之間，強迫一名未成年少女在位於文京區湯島地區的店舖接客，因此已涉嫌違反日本《勞動基準法》規定的最低年齡限制為由，將其在本月4日逮捕。但東京警方並未透露犯嫌是否承認犯行。

被害少女向東京都警方指出，自己原本與妹妹、祖父母在泰國同住，並就讀於當地一所公立國中。少女的母親從事則長年在海外從事性服務行業，平時並未與他們同住。

少女表示，今年6月母親短暫回國，告訴她「要帶妳去日本工作」，她就在一句日文都不會的狀況下，在6月27日與母親一同前往日本，剛離開機場就被母親帶到位於文京區湯島三丁目一處沒有招牌的非法按摩店從事性服務工作。少女此前對性工作一無所知，雖然心中十分不願意，但在別無選擇下最終仍屈從於母親的指示，誰知母親卻在7月11日丟下她獨自離開。

接下來，這名被獨自留在日本的少女，在6月27日到7月29日共33天之間，被迫接待了約60名客人，共62萬7000元（約新台幣12.6萬元）的收入，則在按摩店負責人扣除傭金後，全數轉入少女母親相關人士的帳戶。

這名少女在8月辭職，後來又透過母親的介紹下前往東京郊區的另一家特種行業場所賣淫。少女告訴警方：「我覺得如果我不工作的話，家裡就沒辦法維持生計了。」

然而，這名少女漸漸意識到「媽媽不會來接我了」，遂在9月中旬萌生「我想回泰國

我想要見祖父母與妹妹，我想回去國中讀書」的念頭，於是前往位於東京都港區的東京出入國在留管理局（相當於出入境管理局）自首，表達想要回到泰國的意願。

東京警視廳指出，這名受害少女是他們逮捕過的最年輕的外國人口販賣受害者，如今少女已經被日本當局安置。日本警方、境管部門、泰國大使館、國際移民組織（IOM）等各方面將共同合作處理後續事宜，並協助少女返國。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

