「媽媽快死了！」台中土風舞老師「遭砍8刀」赤腳逃命…借手機向兒訣別

2026年1月29日，台中市大雅區發生驚悚砍人案，一名舞蹈教學老師身中八刀，送往插管；警方到場採證。讀者提供



台中市大雅區一名62歲李姓土風舞女老師，今（1/29）天上午8時許前往龍善二街一處籃球場準備授課時，疑因與住在附近的張姓男子有長期糾紛，兩人在公園前爆發爭執，張男竟持刀朝李女猛刺，造成李女全身共8處刀傷，其中頸部傷勢最為嚴重，目前仍在醫院插管搶救中。

警方初步調查，35歲張姓男子過去因嫌李女跳土風舞太吵，兩人積怨已久，案發當下雙方發生口角，張男竟持刀攻擊李女隨即逃離現場，而李女則在重傷狀態下赤腳逃離，負傷跑向附近工廠求救。

有民眾目擊表示，李女一邊按壓頸部傷口、一邊向路人求助，並借用手機撥打電話給丈夫與兒子，對兒子喊道，「快點來，媽媽快死掉了」。由於鮮血不斷滴落，沾染到手機，她還不斷向借手機的民眾道歉、反覆擦拭，讓在場民眾相當不捨。

附近另一間工廠員工指出，李女跑進工廠時意識仍清楚，不斷喊著「救命啊！我被攻擊！」大家隨即協助報案並撥打119，同時替她加壓止血。現場地面留有大量血跡，出血情況頗為嚴重。

消防救護人員獲報後趕抵現場，隨即將李女送醫急救。院方指出，李女頸部傷口極深，已插管治療，此外左手臂、背部及額頭也有多處刀傷，總計8處，目前仍在加護病房觀察。

據悉，張嫌行兇後由附近小路走上國道，途中不明原因遭車輛撞擊，導致雙腿骨折、意識不清，被緊急送醫治療。警方已掌握相關身分，後續將待張男傷勢穩定後進一步偵訊，釐清犯案動機。

