媽媽怎麼不動了...狠男砸死女友還帶她5歲女兒上山「陪埋屍」 國民法官怒了批他冷酷殘忍

桃園男子王文億砸死女友還毀屍滅跡，上訴遭駁回。示意圖

桃園市23歲男子王文億去年8月與鍾姓女友發生口角，憤而拿浴室香氛瓶砸死女友，並將屍體塞入塑膠桶內，開車載著鍾女年僅5歲女兒上山埋屍，事後自首犯案，桃園地院國民法官庭一審判處王男13年有期徒刑，王男與檢方均提上訴，高院4日駁回，維持13年徒刑。

王男與26歲鍾女為男女朋友，兩人與鍾女5歲女兒、邱姓、徐姓友人，5人同住在桃園八德區，去年8月27日清晨，王男返家看見鍾女跌倒在浴室地板，上前攙扶卻被鍾女責難，雙方因家庭開支、女兒學費等問題起了口角，隨後爭執越演越烈。

廣告 廣告

氣憤之下，王男抓起一旁香氛瓶，朝鍾女的額頭、鼻樑等處一陣猛砸，最後導致鍾女死亡，王男犯案後拿起一旁黑色垃圾袋層層裹屍，塞入橘色塑膠桶內，再帶著鍾女女兒開車前往龜山山區挖洞埋屍，可憐幼女就這樣糊里糊塗看著媽媽成為一具冰冷遺體，消失在人間。

埋屍完畢後，王男帶著女童返回租屋處，最後在王父的勸說下向中壢分局自首，全案因此曝光。

桃園地院國民法官庭審理，國民法官認為，王男棄屍還帶著鍾女年幼且對事件完全不知情的女兒，堪稱冷酷殘忍、令人難以接受，依傷害致死、遺棄屍體等罪判處王男有期徒刑13年。

王男及檢方均提出上訴，高院4日宣判，認為原審認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，維持13年刑度。



回到原文

更多鏡報報導

就是要直播 柯文哲不甘只有「法庭錄影」怒提抗告

好大的官威！千萬放貸翻臉 前刑事局副座餐廳恐嚇女董「找證人咬死你」

勞力士、比特幣全被扣！絕對能源吸金2.7億「316人血本無歸」 主嫌遭求刑18年