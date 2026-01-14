媽媽想賣股換0050 網友見「投報率654％」狂喊別動

近日有一名網友表示，母親想把一些股票賣一賣都拿去買0050，好奇「哪一些持股可以直接砍掉」。（示意圖／東森新聞）





隨著投資行為普及，越來越多人進入市場，其中元大台灣50（0050）以穩健出名，被稱為「國民ETF」，近日就有一名網友表示，母親想把一些股票賣一賣都拿去買0050，好奇「哪一些持股可以直接砍掉」，但網友看到原PO母親的持股後，都紛紛表示「千萬別動」。

媽媽想換買0050

一名網友在Dcard上發文，分享媽媽的股票帳戶，表示「媽媽最近想把一些擺了很久的股票賣一賣，都拿去買0050，但我只買006208，所以對個股沒有研究，想請問哪一些股票可以直接砍掉？哪一些可以再擺一陣子看看？」

網友表示媽媽想賣股換0050。（圖／翻攝自Dcard）

神級持股嚇壞網友

不過，當網友看到原PO母親近乎「滿江紅」的持股清單後，紛紛表示「勸你不要幫你媽操作」、「你媽已經贏過超多人了」、「根本不用賣」。

其中，有網友發現原PO母親持有的智易（3596）投報率竟高達654.27％，還有成本5元的國票金（2889）、38元的緯創（3231），驚呼「654.27％太猛了」、「5元的國票金、38元的緯創、23元的智易，要我絕對不敢動」，甚至想拜師學藝「你媽來幫我玩股票好了」。

網友都認為媽媽的持股不太需要動。（圖／翻攝自Dcard）

