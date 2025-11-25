媽媽愛上男老師！狂傳鹹濕訊息「我要讓你舒服...」 他封鎖仍擋不了崩潰報警

苗栗一名媽媽對孩子學校男老師瘋傳訊息示愛，男老師不堪其擾提告。使用手機示意圖。取自Unsplash



苗栗一名媽媽阿美（化名）愛上孩子學校男老師，頻頻傳訊息表達心意，更有「你讓我有慾望，這4個多月來幻想你很多次」等露骨內容。男老師不勘其擾報警提告，法院審理後，阿美被依違反《跟騷法》判處拘役30天，得易科罰金3萬元。全案可上訴。

根據判決書，45歲的阿美因孩子就讀小學，認識學校一名男老師，心生愛慕，去年4月間展開瘋狂追求，除了追蹤男老師的臉書，也透過LINE、簡訊、打電話表達心意，遭男老師封鎖後，又用他人帳號傳送訊息「我還是很愛你」、「我為你辦了一張預付卡要傳訊給你」。

隨後，阿美用新買來的預付卡門號再傳訊息給男老師，「你讓我有慾望，這4個多月來幻想你很多次」，並提及幻想內容「我很大聲的呻吟回應你的撫摸」、「我們熱烈的擁吻，這是我們的第一次」、「我要讓你舒服的叫出聲音來」，也直白說「我是剖腹產，陰道還是很緊實」、「我穿性感的給你看」等，內容鹹濕露骨。

這些舉動讓男老師感到十分困擾，決定報案，警方書面告誡阿美後，阿美9月又傳訊息，遭男老師告上法院。

阿美聲稱，只是在記錄心情，訊息存在草稿夾，因為手機很舊，接到警方通知後才知道誤送出去，沒印象有打電話給男老師。但檢方從簡訊、LINE對話等紀錄，都可證明男老師已封鎖阿美，阿美仍持續以其他手機門號、帳號騷擾的事實。

法官審酌後，認為阿美是智識成熟的成年人，卻不思理性處理自身私慾，持續騷擾男老師，對男老師的日常生活及社會活動造成干擾，考量阿美坦承犯行，判拘役30天，得易科罰金3萬元。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

