媽媽愛碎碎念？ 專家揭背後原因：恐與「這2種心理疾病」有關

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多女人在進入中年後，往往被配偶、子女，甚至媳婦抱怨：「家裡有個愛碎碎念的太太／媽媽」，年紀漸長之後，女人真的愛碎碎念嗎？

喜歡碎碎念 通常是完美主義作祟

一般來說，喜歡碎碎念的人，通常是求好心切的完美主義作祟，而「念」的動力，是出自於關心、想努力照顧好家庭裡的每一個成員，因此舉凡包括生活中的微細事項，都會被放大成為眼中的大事，一定要叮嚀到對方改正。

廣告 廣告

其實也知道說多了，會引發對方反感，但有時候沒提醒，對方就真的忘記了，所以只好不厭其煩的繼續提醒、繼續關心，經過「叮嚀→改善」的反覆循環歷程，就更加認定自己的做法了。

與男生相較，女生比較喜歡說話，喜歡與人享受聊天分享的過程，只是隨著年紀愈來愈大，外在的人際網絡和新鮮的生活經驗愈來愈少，聊天話題的重複性變高，很容易就變成碎碎念一族。

全職家庭主婦易發生 多因「關心」驅動

一般而言，碎碎念者容易發生在全職家庭主婦上，除了照顧家人、沒有其他生活重心，更想展現出自己對家庭的付出與貢獻，渴望家人肯定自己，希望家人的行為舉止能符合自己的期望；如果對方沒有回應或行動，說者心裡會有「被忽略、付出沒有被肯定的失落感受」，在「關心」的驅動下，她們從不灰心，總能心甘情願的繼續付出，一再提醒對方，最終，就不知不覺變成不關機的「碎碎念」模式。

心理疾病前兆 憂鬱與焦慮要警覺

雖然說大部分的女人較容易有碎碎念的傾向，但有些碎碎念卻是心理疾病的前兆，患者本身可能已經罹患心理疾病卻不自知，以「碎碎念」的外顯方式形成病態的「我執」呈現。

一般來說，碎碎念的心理模式是——「事情並非如自己的期待，所以，要努力說服對方改善」。患者的可能的心情狀態，包括憂鬱與焦慮：

憂鬱：

˙為什麼大家都不愛我，不重視我及我的付出。

˙為什麼我的家人不像其他朋友會主動給予關心，我好可憐。

˙難道我這輩子就得這樣委屈，怎麼做都得不到家人的愛。

焦慮：

˙為什麼他們都沒有看到我看到的，要怎麼讓他們聽懂我在乎的。

˙我如果放棄堅持，就完蛋了，但堅持下去又好痛苦。

不管是憂鬱或焦慮，病情如同光譜一樣，有輕、有重，但如果出現負面情緒、干擾個人與家人，甚至出現身心不協調症狀，要及早找心理師諮詢，從死胡同中重新整理自己。

尋找適當溝通方式 社交關係更融洽

碎碎念不是病，但念多了，自己和家人心理真的會生病，破壞家庭和諧關係。媽媽慣性的碎碎念，大部分只是發洩情緒、渴望家人了解或希望先生和小孩能符合自己的期望；但如果只是情緒性的宣洩，一股勁兒把氣出在先生和小孩身上，不但於事無補，還破壞了家人相處的品質。

與其重複的生氣嘮叨碎念，不如積極尋找引導孩子和家人溝通的方法。其實，有時動心忍性，只要忍住了不嘮叨、不碎碎念，或許會很驚喜的發現，家人是有能力管理自己的。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·長女總是最懂事？心理師揭「蠟燭型人格5大特質」 教妳4招溫柔放過自己

·女性更年期做「1運動」有效緩解熱潮紅、焦慮情緒！ 過來人曝：感覺自己處於最佳狀態