媽媽手臂驚現「棒球大肌肉」！醫師一看嚇壞：10公分巨型腫瘤

圖:AI生成 台中市一名40歲的三寶媽媽小希，近半年來發現左手臂越來越粗壯，手臂外側逐漸隆起宛如練出二頭肌。起初她認為是長期抱孩子、做家務導致肌肉變得結實，並未特別在意。然而，隨著時間推移，左手臂尺寸明顯比右手大上一圈，隆起處就像塞了一顆棒球般明顯，連穿長袖衣服都感到緊繃不適，這才驚覺事態嚴重，趕緊前往醫院檢查。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠為小希進行觸診後，發現手臂的隆起並非肌肉組織，而可能是深藏皮下的巨大腫瘤。經核磁共振檢查確認，這是一顆直徑超過10公分的脂肪瘤。

醫師表示，脂肪瘤是十分常見的良性腫瘤，源自脂肪細胞異常增生。從手臂、背部到大腿等身體各部位都可能出現，大多數脂肪瘤生長緩慢、質地柔軟且可推動，民眾經常在洗澡或穿衣時才意外發現。

考量腫瘤生長範圍已造成外觀明顯差異，若持續增大可能壓迫神經或周邊組織，導致痠麻甚至活動受限，醫療團隊決定採用微創技術進行手術。手術僅以3公分的細小切口，精準分離並完整取出這顆巨大脂肪瘤。手術過程順利，出血量極少，患者術後恢復良好，休養數日後便順利出院。

關於脂肪瘤的成因，鄭旭棠醫師指出，通常沒有明確的單一原因，一般認為與遺傳體質、脂肪細胞分化異常、曾受撞擊或慢性刺激有關。具有脂肪瘤家族史的人確實較常見，但並不限於特定性別或體型，也並非只有肥胖者才會長出脂肪瘤。

針對民眾最擔心的癌變問題，醫師強調脂肪瘤絕大多數屬良性，與惡性腫瘤脂肪肉瘤完全不同，民眾不必過於恐慌。不過仍建議若發現身體出現不明腫塊，應儘早就醫檢查，以免延誤治療時機。

