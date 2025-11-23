媽媽把夜市搬來了！子瑜指定「這些美食」餵食姐姐 工作人員也有份

子瑜請媽媽帶許多台灣美食到後台給TWICE成員分享。翻攝子瑜媽媽IG



韓國人氣女團TWICE出道10年，終於在成員周子瑜的家鄉──台灣演出，據悉，她私下請媽媽買了一堆在地美食給姐姐們吃，包括大腸包小腸、大腸麵線、滷肉飯、滷味及鳳梨酥，結果大受好評。

子瑜媽媽透露，這次準備的小吃都是子瑜指定的，當然也有必備的雞排和珍珠奶茶，姐姐們吃完都讚不絕口，相當喜歡。藝人好友陶晶瑩則幫TWICE準備昨天跟今天的早餐，包括飯糰、蛋餅等，同樣收服姐姐們的胃。

不只團員享用美食，也有工作人員拿到黑糖波霸鮮奶，在社群發文標註小瑜，並附上一顆愛心，吸引粉絲注意，還指名要喝同款。

