媽媽拼二胎更急？醫曝哺乳期試管迷思 建議「停乳一個月」更安全

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著晚育與二胎需求增加，越來越多新手媽媽在生完第一胎後，為了把握生育黃金期，在仍處於哺乳階段就啟動試管嬰兒療程。不過，「哺乳會不會影響著床？」「需要先停乳嗎？」也成為門診詢問度最高的問題之一。

生殖科醫師李日升指出，近年確實有不少媽媽希望縮短生育間隔，在哺乳期安排試管療程，但哺乳期間的荷爾蒙變化，是評估能否進行療程的關鍵因素。

哺乳本身不影響試管成功率 荷爾蒙穩不穩定才是重點

李日升說明，過去普遍認為哺乳會干擾排卵、降低成功率，但最新臨床研究顯示，哺乳中的女性與已停乳者在懷孕率、流產率與活產率上並沒有顯著差異，也就是說「哺乳本身不會讓胚胎無法著床」。

廣告 廣告

關鍵在於荷爾蒙是否穩定。哺乳期泌乳激素（Prolactin）濃度偏高時，可能影響排卵與生理週期，也有研究指出泌乳激素過高的女性流產風險略升。若荷爾蒙尚未恢復，確實可能降低試管療程的反應與判讀精準度。

臨床建議：停乳約一個月 讓週期恢復更安心

基於研究證據與實務經驗，李日升建議，若正在哺乳且規劃試管療程，可先暫停哺乳一個月（約一個生理週期），讓荷爾蒙回穩，有助提升胚胎著床率，也讓醫師在調整排卵藥物時更精準。

對於許多媽媽擔心的「排卵針是否會影響母乳與嬰兒？」李日升解釋，排卵針與口服排卵藥物在體內代謝後進入乳汁的濃度非常低，幾乎不足以對嬰兒造成影響。

但臨床上仍不建議哺乳期間使用排卵藥物，一方面避免任何可能的不預期風險，另一方面也避免藥物干擾乳汁分泌與哺餵節奏。

鼓勵個別化評估 媽媽不需為「停乳」感到壓力

李日升強調，確實有部分媽媽在哺乳期間仍成功懷孕，但每位女性的身體狀態、卵巢功能、泌乳激素與生活壓力都不同，適合的療程時機也應個別評估。

他呼籲，有二胎計畫的媽媽不需一味「急著停乳」，只要和醫師充分討論並監測身體狀態，也能在安全與尊重中找到最適合自己的療程節奏。

（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.子宮肌瘤小心造成不孕！ 醫揭「4大明顯症狀」很多女性都忽略

.加價選配真的提升成功率？試管嬰兒附加技術大解析