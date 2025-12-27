媽媽搭車進了摩鐵 兒以為「被詐騙」報警卻驚揭她外遇

外遇示意圖。取自Pexels



以為媽媽進了摩鐵是遇到詐騙，兒子趕緊報警求救，卻意外揭露媽媽外遇，摩鐵房間裡面和媽媽一起的男人，正是媽媽外遇的對象。真實案例發生在台南市一對結婚47年的夫妻身上。

該對夫妻在1977、1978年左右結婚，育有一子。兒子說，他在2024年12月、今年3月跟在母親後面外出，看到母親上了車去一家汽車旅館，原以為是媽媽遭詐騙，所以在3月8日那次報警，警察進去查看，出來跟他說，媽媽與一名男子有不正當的行為，「我才知道我母親外遇」。

兒子也說，媽媽後來向他和爸爸坦承一切，有給看她和小王的LINE對話紀錄。更說，父親提出的LINE對話紀錄就是當時截圖下來。

判決書揭露，吳男被對方丈夫怒提侵權行為損害賠償，吳男在庭審時稱，是為了尋求安靜處所聊天，才去汽車旅館，雙方並沒有任何不當及越矩之行為；且質疑對方丈夫提供的LINE對話紀錄及行車紀錄涉及妨害秘密。

法官最終未採信原告說法，認為兩人深夜進出汽車旅館，對話內容曖昧且出現「記得刪訊息」等語句，已遠超朋友範疇。綜合雙方身分、經濟情況及婚姻歷程，最終判決吳男需賠償女方丈夫40萬元。全案可上訴。

