媽媽攜3子離奇陳屍家中！又傳男租客遭刺死…兩命案5死牽扯1詭異關聯

國際中心／陳弘逸報導

日本東京都日前發生4人陳屍案，起初警方研判是母親攜子輕生案；未料，案發3天後，另起男子在租屋處遭人殺害，意外查出兩案的死者彼此認識。（示意圖／pixabay）

日本東京都日前發生4人陳屍家中的案件，起初警方研判是母親攜子輕生案；未料，案發3天後，另起男子在租屋處遭人殺害，意外查出兩案的死者彼此認識，因案情不單純，當地警方懷疑兩案有所連結，將擴大追查，釐清犯罪真相。

綜合日媒報導，這起母子4死的案件，發生在當地時間19日傍晚，地點位於東京都西東京市一處民宅內，當時屋內陳屍4人，分別為36歲的母親、讀高中的16歲大兒子，及2名就讀小學11歲和9歲的兒子，初步研判是母親攜子輕生。

當地警方勘驗遺體，發現母親與大兒子身上都有刀傷，2個小兒子頸部留有勒痕。警方進一步擴大追查，發現已故的母親生前曾打電話給丈夫，但隨後，人間蒸發，致電也未回應。

由於案情不單純，警方擴大追查此案，卻在22日在東京都練馬區某公寓發現，27歲的男性上班族窪新太郎遭人刺死，遺體藏入衣櫃中，且該案明顯為兇殺。

由於，這名遭刺死的男子與先前疑似輕生的母親是朋友，且死者承租的房屋，就是由她簽約承租，警方懷疑兩起命案有所關聯，將持續擴大追查此案，找出犯罪真相。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

