「媽媽是代理孕母」模考題惹議！雙北教育局：推共同審題機制
記者柯美儀／台北報導
今年9月北北基模擬考作文以「我的媽媽是代理孕母」為題引發爭議，國民黨台北市議員曾獻瑩與新北市議員黃心華21日要求雙北教育局加強命題把關，避免考題涉及社會分歧或價值輸入風險。雙北教育局表示，將研議對出版社訂定罰則，並推行「共同審題」制度，由學校參與審題、提出修改意見，確保教育中立。
針對模擬考爭議，曾獻瑩表示，高度爭議題不應出現在考場，教育不該成為意識形態輸入管道，考題應專注評量學習成果，要求教育局要成為「最終把關者」，必要時立即下架不當題目，不可藉題目偷渡社會議題。
黃心華則說，此次事件暴露命題缺乏監督，模考反讓學生被迫面對倫理爭議，甚至出現「價值勒索式」寫作，偏離模擬考初衷，呼籲教育主管機關在命題階段成立專責委員會。
北市教育局副局長鄧進權表示，北模雖非正式測驗，但教育局高度重視品質，未來將建立明確命、審題機制，同時會訂出相對應的罰則，讓出版社對這件事重視。新北市教育局副局長劉明超則回應，將推動「共同審題」制度，由學校參與審題、提出修改意見，確保教育中立、避免再出現爭議考題。
