媽媽沒受邀出席婚宴？孫協志急澄清
2026 台北國際電玩展（TGS）今（31日）於南港展覽館熱烈展開，SialiaGames 展區吸引大批玩家聚集。下午時段，明星玩家孫協志驚喜現身探班站臺，讓現場氣氛推向高點。除了參與現場試玩與活動，面對外界傳聞其母親未受邀出席 2 月 14 日婚宴的消息，孫協志也在第一時間親自回應澄清，駁斥不實流言。
明星玩家驚喜現身探班
孫協志今日以資深玩家身分現身電玩展攤位，為合作夥伴站臺加油。儘管現場活動滿檔，媒體焦點仍關注他即將到來的婚禮細節。針對近期傳出「媽媽沒受邀」的議題，孫協志透露目前婚宴籌備皆以低調、溫馨的方式進行中。
雙方家長皆在受邀名單
外傳母親孫麗鈞沒受邀出席婚宴，孫協志連忙澄清：「會啊，會會，一定會，一定會！對對對，就是雙方的家長都會邀請。」他表示這場婚宴是希望至親好友能聚在一起開心地接受大家祝福。
婚宴細節以另一半為重
除了澄清名單疑雲，孫協志也分享目前婚宴進度已進入倒數，大部分規畫皆以夏宇童的喜好為主。他坦言自己對婚禮仍會感到緊張，但更多的是期待。他希望能讓雙方家長及賓客在 2 月 14 日當天都能享有像派對般的輕鬆氛圍，以最舒服的方式見證兩人邁向人生下一個階段。
更多鏡報報導
孫協志放閃！夏宇童「健康狀況」因他改善 大老婆10歲甜蜜告白：我一定要陪她很久很久
陳漢典罕見說重話：不開心！Lulu「曝難處」壓力超大 黃偉晉坦言「非常害怕」
YTR老高停更3個月更新了！「不露面」聲音令人鼻酸 談「人類可能被消滅」呼籲保有好奇心
9歲女孩海邊撿到「比地球還古老」隕石爆紅！家人喊：放下手機去探險
其他人也在看
大S忌日倒數！韓節目直擊具俊曄雨天守墓 低聲一句「熙媛更辛苦」全場淚崩
已故女星大S（徐熙媛）將於2月2日迎來辭世1週年的忌日，由於具俊曄至今仍深情地守在愛妻墓前，令人動容。韓國KBS節目《名人生老病死的祕密》特別飛來台灣採訪製作特輯，搶先曝光的預告，連主持人張度練都忍不住當場落淚！鏡報 ・ 6 小時前 ・ 62則留言
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 576則留言
婚禮變「紅包公審大會」！陳漢典首露臉洩「真實心聲」：不是很開心
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。如今兩人節目第三集以「人脈經營」為主題，設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 19則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 105則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
太常「欺負」陳漢典惹陳媽不悅！小S當場下跪道歉 驚人場面全被拍
男星陳漢典出道後因為擔任《康熙來了》助理主持而廣為人知，節目至今仍是觀眾心中的經典，其中，陳漢典出書時曾透露小S常在節目開他玩笑，讓自己母親走心過，當時小S一聽便要下跪道歉的名場面，仍讓觀眾回味無窮。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
陳漢典Lulu婚禮變「紅包公審大會」！知名作家公開痛批：關你屁事？
陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉行婚禮本是一樁演藝圈喜事，未料紅包金額竟成全民關注焦點。從網友嫌棄小S包1.6萬太少，到緊盯吳宗憲是否包200萬禮金，連嘻小瓜包6600元都被酸全場包最少。對此作家冒牌生痛批，紅包應依能力與交情而定，這類「越界」的公審現象，簡直是披著關心外衣的管閒事。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 38則留言
葉元之狂護航鄭麗文「中國是親人」！謝震武3連問電爆⋯他當場愣住
國民黨主席鄭麗文28日在中常會談話時稱「美國曾經是恩人，中國是親人」，不需要在美中之間選擇，引發批評。對此，主持人謝震武就在節目中針對「親人說」，連3個問題犀利追問國民黨立委葉元之，讓葉元之當場尷尬愣住。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 475則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 1 天前 ・ 64則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
裕隆千金開賓利遭酸！網憶「吳季穎事件」 她無奈：怎編出來的
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日將IG帳號公布，隨即登上新聞版面，不少網友紛紛熱議起她的「坐駕」，以及當年和前SBL假球球星吳季穎的感情，對於近日風波，她雖然沒有正面回應，但卻在IG限時動態PO出一張圖片，似乎是在道盡一切。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 102則留言
黃巢雖然殘忍，卻做了好事：為中國斬斷「600年毒瘤」
在中國歷史的叛亂者名單中，黃巢幾乎與「嗜血、屠城」劃上等號，其殘暴行徑令人聞風喪膽。然而，近年史學界出現新觀點指出：這位唐末狂人雖非改革者，卻在摧毀大唐的過程中，意外終結了盤踞中國政壇近600年的「門閥士族」制度毒瘤。這場代價慘烈的浩劫，從結果論來看，反而替後世開創了相對公平的晉升管道，打破了社會階級流動的死局。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 72則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍白合有破口？吳怡萱點名「這人」不能合作
[NOWnews今日新聞]2026九合一選戰各政黨積極布局人事，在台北市議員選舉部分，「藍白合」備受矚目。不過，中正、萬華區卻因為民眾黨創黨主席柯文哲陷入的京華城案，導致難以「藍白合」，包含國民黨籍議...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 47則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 150則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 3則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18則留言
MLB》鄭宗哲4度遭DFA 美媒評有吸引力但不到長期規劃
2天前才在讓渡程序中被華盛頓國民挑走的台灣好手鄭宗哲，今天卻又被國民指定轉讓（DFA），這已經是他這個休季第4次被指定轉讓，預計近日就會再度進入讓渡名單，對此有美國媒體點出鄭宗哲具有某種程度的吸引力，但這個吸引力不足以讓他進入球隊長期規劃中。TSNA ・ 10 小時前 ・ 26則留言