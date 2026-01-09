媽媽注意！幼兒米餅「鎘超標」 最高逾7倍

繼多款海苔被驗出鎘、鉛超標後，市售寶寶米餅也送驗發現鎘含量最高超標近7倍。（圖／photoAC）





繼嬰幼兒海苔被驗出重金屬超標後，相關食安疑慮尚未平息，如今連寶寶常吃的米餅也被點名。根據《鏡週刊》報導，有投訴人針對多款市售嬰幼兒米餅自行送交SGS檢驗，結果顯示，部分產品鎘含量明顯超過衛福部規範，最高甚至逼近標準值的7倍。

官方抽驗揭鎘超標

行政院消保處於2025年12月公布市售嬰幼兒食品品質檢測結果，在50件抽驗產品中，有4件被驗出重金屬鎘含量超標，品項包括「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」、韓國進口的「Baby Bon紫薯米棒」、日本產「田靡製麵義大利麵」，以及「日初禾作零添加蘋果糙米餅」。其中，「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」除鎘含量超標外，鉛含量亦不符規定，相關衛生機關已依法查處，並要求業者完成改善。

廣告 廣告

不過，《鏡週刊》進一步調查發現，除了已被官方公告的品項外，市面上仍有其他未列入抽驗名單的嬰幼兒食品，存在類似風險。

新送驗「寶寶米餅」鎘含量超標

報導指出，最新送驗結果中，其中一款「幸福米寶海苔夾心脆脆（紫米原味）」在SGS檢驗中，被驗出鎘含量為0.27毫克／公斤，依衛福部規範超標達6.75倍。該產品所使用的海苔原料同樣標示為韓國進口，目前仍可在部分連鎖藥局與電商平台購得。

此外，先前已被行政院消保處點名的「日初禾作零添加蘋果糙米餅」，《鏡週刊》也送驗其同系列其他口味，發現「菠菜糙米餅」與「番茄糙米餅」同樣驗出鎘含量超標。不過，業者已於去年12月公告全口味下架停產，並公布複驗結果，目前各大通路已未見相關產品販售。

更多東森新聞報導

霸王茶姬女員工「徒手打奶茶」 遭炎上被炒了

鼠輩橫行！八方雲集後廚驚見「米奇」客等餐嚇壞

獨家／就在士林「美食街」門口！民眾控：豆腐淋雨逾兩小時

