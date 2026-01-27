媽媽狂嫌天氣冷！他想幫買「電暖爐」被拒絕 一票人曝長輩心態

近來冷空氣報到屢探低溫，讓不少人都會多添衣物保暖。一位網友近日表示，媽媽常常嫌棄天氣冷、不想動，雖然他想要幫忙買電暖爐，也已經購入電熱毯，媽媽卻又百般推託，然後再每天抱怨好幾次天氣冷，讓他相當不解，「為什麼就是不肯花錢解決問題？」，貼文曝光後引發許多人共鳴，坦言「老人家有時講話就是這樣」，建議他直接買回家就好。

原PO在PTT發文指出，媽媽常常嫌棄天氣冷、睡不好不想動，雖然家裡已經有了電熱毯，媽媽還是不想用，他因此提議可以購買電暖爐，媽媽卻又推託說沒那麼冷、家裡很擠、會空氣乾燥、很危險，然後繼續抱怨天氣冷，讓原PO忍不住求救，「有沒有老人喜歡不解決問題、一直抱怨的八卦？這心態是怎麼回事？」

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「懂那種感覺，有時長輩就只是希望有人聽他說話＋接情緒當垃圾桶出口而已」、「我覺得他們只是愛唸耶，聽一聽隨便附和一下」、「換冷暖空調最快」、「我家也有一個，我已經練就選擇性失聰」、「我媽媽一直跟我抱怨電熱毯只有一邊會熱，然後我就買了新的，又抱怨我幹嘛買新的？」、「我家老人也這樣，睡著我直接開暖氣」。

其中最多人建議原PO直接花錢買電暖爐就好，「直接買下去，她也不能怎樣」、「老人家有時講話就是這樣，直接買就好，他們心裡還是會開心的」、「你直接買就好，不用問」、「我媽也這樣講，買了之後用的很爽」。

更多中時新聞網報導

張學友巡演收官笑稱暫時失業

事故釀295行人身亡 3成需擔責

20年未調 華信航空喊國內線漲1成