媽媽癡戀男老師！狂傳露骨訊息 他封鎖不完超崩潰

苗栗一名媽媽小花（化名）因為孩子就讀小學，結識該校一名男姓教師阿華（化名），心生愛慕竟展開騷擾。小花不斷對阿華傳送自己的愛意跟幻想，還傳送露骨訊息如「我是剖腹產，陰道還是很緊實」阿華不堪其擾將小花告上法院。

根據判決書內容，事情發生在去年，小花因為孩子就讀阿華任教的國小，對阿華產生愛慕之情，不斷傳訊息、打電話騷擾。小花被封鎖之後還換了預付卡門號、其他人的帳號，來對阿華繼續傳送訊息。

小花換用預付卡門號後，傳送的訊息越來越露骨「我心中一直有你，沒有人取代你。你讓我有慾望，這4個多月來幻想你很多次」、「對你的幻想是這樣，我喜歡你用力搓揉我的雙X，我很大聲的呻吟回應你的撫摸」、「我喜歡你吻遍我的雙X」、「我是剖腹產，陰道還是很緊實」阿華無法忍受，4月前往警局報案，警局發書面告誡警告小花，小花9月就再度傳訊，被阿華告上法院。

小花接受偵訊時辯稱只是把記錄心情的訊息存在草稿夾，「因為手機很舊」接到警方告誡才誤傳，但檢方認為她知道自己被阿華封鎖還會用其他帳號、買預付卡繼續傳送訊息，將她依照違反跟騷法起訴。

法院認為小花是成年人，不能理性處理私人情感與慾望，用騷擾方式讓阿華惶恐度日，至今也沒有與阿華和解。法院斟酌小花動機、手段、目的、情節、對阿華造成的危害，並衡量小花的學歷與智識程度、家庭經濟狀況，依跟騷罪判拘役30天，可易科罰金3萬元。





