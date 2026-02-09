每到歲末年終，各個媽媽社團、Line 群組最熱門的話題莫過於：「過年送禮，到底哪一家的禮盒才不會被長輩嫌、小孩也愛吃？」尤其是對於要兼顧職場與家庭的職業婦女來說，挑選伴手禮簡直是一場「情商與品味」的大考驗。

然而，2026 年的過年伴手禮清單中，有一個品牌在各大社群的討論度幾乎「一面倒」，不僅被網友封為「零負評伴手禮」，連國際名導李安、許多明星藝人都是其忠實粉絲。這間讓挑嘴媽媽們集體推崇的品牌，就是來自台北、開業超過 40 年的三統漢菓子。

這款產品解決什麼送禮需求？

送禮最怕長輩嫌太甜負擔重、小孩嫌傳統漢餅乾硬沒特色。三統漢菓子成功將「漢餅甜點化」，不僅保留了職人手作的溫度，更在健康與口感間取得了黃金平衡。

減糖30%的輕盈配方： 品牌全面採用成本比砂糖貴一倍的「日本海藻糖」，讓甜度大幅降低。這對現代注重健康、怕胖的職業婦女，或是家中有幼兒與長輩的家庭來說，是極具吸引力的優勢。

不加熱也爆漿的震撼感： 招牌「流心酥」系列解決了傳統蛋黃酥乾硬、噎口的問題。特製的流沙內餡在常溫下就能呈現爆漿效果，每一口都能吃到濃郁的鹹甜交織，被媽媽們譽為「療癒系的續命甜點」。

2026 過年首選：一盒搞定全家人的「五福臨門」

針對過年返鄉或是拜訪親友的需求，三統特別推出「五福臨門高級餡禮」。這款禮盒不僅名字討喜，內容物更是精準切中各年齡層的喜好：

這款禮盒在媽媽社團之所以被瘋傳，正是因為它打破了「買一盒餅，有人愛吃、有人不吃」的窘境。一盒內含五種不同風味與口感，無論是配茶、配咖啡，甚至是小朋友的午後點心，都能在這一盒中找到最愛。

如何辨識高品質的流心酥？關鍵在鴨蛋

三統漢菓子行銷總監周詩雅（飛飛）分享，要做出「月賣一萬顆」的流心酥，細節藏在食材裡。三統堅持選用屏東四重溪1.5倍大的紅心鴨蛋，並經過多道去腥工序，確保內餡只有濃濃蛋香而無腥味。

此外，三統也建議，雖然常溫就能流心，但若想體驗「現烤出爐」的極致口感，職業媽媽們回家後只需簡單兩步驟：

烤箱： 180°C 預熱後烤 3-5 分鐘。

微波： 中強火微波 10 秒。香氣瞬間充滿客廳，絕對是今年過年餐桌上最有面子的甜點。

過年送禮選三統，兼顧面子與全家人的心

總結來說，三統漢菓子之所以能在媽媽社團獲得「一面倒」的高評價，關鍵在於三統不僅解決了職場女性最在意的健康負擔與送禮不踩雷的需求，更讓「五福臨門」禮盒成為過年團圓時，唯一能同時收服長輩挑剔味蕾與小孩零嘴喜好的神級伴手禮。在 2026 年這個注重誠意與健康的時代，選擇三統不僅是送出一份禮盒，更是送出一份「懂生活、會選物」的優雅品味。

想瞭解更多過年糕餅資訊，歡迎上《三統漢菓子》官網查詢：https://bby.news/三統漢菓子官網

