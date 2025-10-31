媽媽社團都瘋傳！台灣錄音的「跑跑獨角獸音樂故事機」，「四語多功能」躍升寶寶成長好夥伴

對許多新手媽媽而言，挑選一款兼具陪伴與教育功能的育兒產品，往往是一大課題。由深耕童書教育領域超過十年的「双美生活文創」推出的 「跑跑獨角獸音樂故事機」，以 「全台唯一會跑的故事機」 與 「中英客台 四語學習」 為核心亮點，結合安撫、互動與學習三大功能，迅速在網路、媽媽社團擴散，成為許多家長們的首選。

唯一會跑的故事機，激發孩子主動探索

一般故事機大多只能靜態播放，但「跑跑獨角獸音樂故事機」以創新的 360 度萬向輪設計突破框架，不僅能平穩行進、遇到障礙還會自動轉彎。對正值學爬階段的寶寶而言，它不只是發聲玩具，更是一種引導，陪伴孩子在追逐中自然練習爬行，同步促進大腦發育、肌肉力量與平衡協調。

一位新手媽媽分享：「原本孩子不太愛爬，直到在台北童書展看到會自己跑的『獨角獸故事機』，孩子立刻被吸引住，拼命揮手想去摸，我就放孩子去體驗看看，沒想到孩子竟然主動往前爬，讓我原本困擾許久的煩惱，就這樣被故事機給解決了！」

台灣錄音四語內容，從小學發音正確性

另一大核心亮點，是故事機內建的四語內容。從中文經典童話、唐詩、三字經，到英文、台語、客語兒歌一應俱全，讓孩子能在日常生活中自然培養語感。更貼心的是，全數由「台灣專業錄音」製作，不必擔心他國口音影響發音學習，同時還收錄台語與客語，幫助孩子在多元語言環境中，打下穩固的語言基礎。

此外，內建3G大容量空間，家長可輕鬆將孩子喜歡的歌曲或錄製的故事放入專屬資料夾中，免去每日親口說故事的時間。即使忙碌加班，也能讓寶寶在熟悉的聲音陪伴下安心入睡，感受專屬於家的溫暖與安全感。

故事機多功能設計，滿足0-6歲的成長需求

「跑跑獨角獸音樂故事機」貼心考量幼兒不同年齡需求，從新生兒到學齡前，都能對應合適的功能：

新生兒（0個月起）：柔和夜燈設計，讓爸媽夜間照顧更便利。

5個月前：提供多元的聲音刺激，培養專注力與聽覺敏銳度。

7個月後：獨家會跑設計，吸引寶寶追逐，幫助練習爬行與肢體協調。

1.5歲以上：內建多語故事與兒歌，開啟語言啟蒙，促進認知發展。

安全細節同樣不馬虎，「跑跑獨角獸音樂故事機」部份機身採用「安全軟質矽膠」，並通過ST安全標誌，即使寶寶處於口腔期也很放心。除此之外，四段式音量調整貼心設計，能夠有效保護幼兒聽力。

陪伴與教育兼具，新手媽媽的安心選擇

對新手媽媽而言，「跑跑獨角獸音樂故事機」不僅是一個安撫玩具，更是一位全方位的育兒助手。白天能陪伴孩子遊戲、引導爬行；晚上能化身溫柔小夜燈，讓寶寶在故事與音樂聲中安穩入眠。双美生活文創表示，他們希望透過這款產品，把「童書2.0」的概念延伸到日常育兒場景，讓閱讀不再只是單向輸入，而是親子互動的全新體驗。

在琳瑯滿目的嬰幼兒產品中，「跑跑獨角獸音樂故事機」憑藉獨特的「會跑」設計與「四語學習」功能，在市場吸引許多家長的關注，對於剛踏入育兒生活的新手媽媽來說，它不只是玩具，更是一同陪伴寶寶成長的智慧好夥伴。

