媽媽縣長徐榛蔚 送暖心

花蓮縣政府本著關懷兒少的初心，昨（二十八）日上午在UNIQLO遠東百貨花蓮店舉辦「媽媽縣長送暖心」活動，兒少們見到「媽媽縣長」都非常開心，露出純真的笑容，現場氣氛溫馨感人，縣長徐榛蔚陪同孩子們挑新衣、親切擁抱、合影留念，細心關懷孩子們的生活點滴，在輕鬆溫馨的互動中，為孩子們留下美好深刻回憶。

活動現場設置餐車美食區，並於各桌擺放年節應景小物，營造溫馨歡樂的節慶氛圍，具體落實社會處推動兒少福利、家庭支持服務、親子友善環境及社會關懷等政策目標，讓不同家庭與孩子都能在充滿關懷與陪伴的氛圍中迎接新年，展現縣府打造友善幸福城市的施政成果。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，為感謝各社福機構工作人員及寄養家庭的寄養爸媽們全年無休，二十四小時無微不至的照顧這些背後隱藏許多故事的孩子們，致贈感謝狀及春節加菜金，讓孩子們在愛的澆灌下也可以獲得正向力量，感受溫暖與愛。

徐縣長感謝台灣U-NIQLO的全力協助讓這場暖心活動得以貼近孩子實際需求。同時，「媽媽縣長」也周全考量未能參與的孩子，透過線上選購喜愛衣物並獻上媽媽縣長的賀卡配送，確保每位孩子都能感受到關懷與祝福。

此外，徐縣長特別感謝遠東百貨花蓮店大力支持，提供一樓室內廣場及戶外廣場作為本次活動場地，讓活動順利圓滿舉行。縣府社會處透過本次活動，結合年節文化與「媽媽縣長」互動元素，規劃闖關活動「魷魚遊戲」，完成關卡即可兌換精美禮品，並安排三十三Studio劇團演出「年獸年節舞台劇」等節慶表演，寓教於樂，讓孩子在歡樂中認識傳統文化，增添節慶氣氛，也促進親子互動與家庭情感交流。

遠東百貨花蓮店王翔新店長表示，馬躍新春慶佳節，特別致贈每一位孩子一個花燈，象徵「愛」的光芒，傳遞溫暖並照亮孩子們的未來，迎接嶄新的一年，盼望每個孩子如鯉躍龍門，未來皆能回饋社會，讓愛延續到各個角落。

社會處長陳加富表示，讓每一位孩子都能健康、平安地成長，是全體社會共同的責任。呼籲民眾，若發現身旁兒少疑似遭受疏忽、遺棄、身心虐待或性剝削，於網路上接觸到暴力、色情、血腥等不適合兒少的資訊，請勇於通報檢舉，一同守護兒少身心健康，為孩子開闢一條安全、安心的成長之路。