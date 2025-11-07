媽媽聯誼會捐款助台灣偏鄉學校

常年關注台灣偏鄉學校的新澤西媽媽聯誼會，2025年分兩次(5/5，10/20) 共計匯款28,840美元捐助台灣偏鄉學校。

匯款用於：1.補助新竹尖石鄉及五峰鄉原住民部落 家境清寒學生的課補晚餐費、返家交通費、部份學雜費、發展才藝及科技社團費8,000 美元。2.補助彰化山區與海邊偏鄉的溪陽國中、二水國中、芳苑國中、原斗國中、萬興國中、新生國小、成功國小、大園國小、潮洋國小、及南投爽文國中等學校的部分學校社團活動所需器材費7,000美元。3. 補助台灣翻轉偏鄉教學名師--南投爽文國中的王政忠老師，遠程教學支援媽媽聯誼會在雲南偏鄉學校及泰緬孤軍後裔散居各難民村中所辦的華文學校推廣"王政忠的草根翻轉MAPS教學法"，媽媽聯誼會補助爽文國中網路等費用共28,840 美元。4.捐款1萬美元贊助臺灣非營利組織「科學園丁聯盟協會」。

媽媽聯誼會會長張春華特別介紹「科學園丁聯盟協會(簡稱「科丁聯盟」)，科丁取諧音自Coding，又有科學園丁的含義。該會的宗旨是培養孩子學習程式教育成為科學園丁與世界接軌AI新世代。方法是先積極培養 Coding 種子老師，由種子老師來教導青少年的 Coding。透過 Coding 促進親子關係、培養邏輯分析、啟發創意思考、學習流程控制、解決問題、合作學習.... 等訓練來開發孩子的多元能力。媽媽聯誼會也取得了「科丁聯盟」整理出的一套1-6年級的學習視頻，供聯誼會在泰緬老撾幫助的學校觀摩學習。

願支持媽媽聯誼會幫助台灣偏鄉學子的善款請寄至6 Hardley Drive，Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA Trust Fund(台灣)，聯絡電話：609-655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，Email：ischeng@comcast.net ，網頁：njumca.org

