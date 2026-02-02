媽媽胰臟癌轉移肝臟，被判死，後因無癌生活抗癌成功3年！防癌專家分享婦癌防治3準則





預防重於治療，讓人不再聞癌色變！時至今日，癌症以成為眾人公敵，台大EMBA校友基金會昨(3/9)就以「婦癌防治」為題主辦《防癌公益健康講座》，協辦為中華醫養健康總會、陶聲洋防癌基金會，共同提倡癌症預防的有效措施、建議，陪伴眾人打造無癌人生。

「老化也會造成癌症。」匯美醫療集團虞希正院長以婦產科、乳房外科專長，為該講座《防癌公益健康講座》第一個主講人，提醒大家，每個人都會老，都有可能是未來罹癌候選人，因此要秉持預防勝於醫療的精神，才不會病到臨頭，後悔莫及。

身為婦科與乳房外科專家，他引述國健署最新統計，乳癌名列十大癌症第4名、卵巢癌則為第10名，女性因煮菜等習慣也容易罹患的肺癌，則名列第1。這些數據都是女性們要去注意的健康危險因子，對此，虞院長也舉例易罹癌的生活方式，「像是沒有睡好、常吃雞皮攝入環境荷爾蒙，都容易得癌症。」他也補充有研究論文證明，上大夜班的人如護士，就因有沒有睡好這惡習，導致罹癌率飆高。

面對癌症，人人都聞癌色變，婦女癌症究竟如何預防？

談完癌症對人的巨大威脅，與易造成致癌體質的生活模式，虞院長接著分別說明預防檢測婦女癌症的方法。

廣告 廣告

子宮頸癌疫苗：該疫苗不只防子宮頸癌，也可以預防喉頭癌、陰莖癌，男生要打，男生打就能囊括兩性安全，女生就能不用打。

子宮頸抹檢查：今有「新柏氏超薄抹片」，檢查效率大幅提升，可檢測出人類乳突病毒、披衣菌、淋病。

婦產科超音波：陰道超音波能輕易看出子宮、卵巢等器官有無癌症等疾病，提醒女性每年都做一次超音波。

觸摸乳房的乳癌防治：宜在月經後，用手壓胸部檢查，有比較凸、比較硬的硬塊，就要懷疑是乳癌症狀，提醒女性45歲後，進行兩年一次的乳房X光攝影；男生方面，罹患乳癌是女生的十幾分之一，男生乳房出現異狀容易被發現，可有效預防乳癌。

基因檢測：可了解自己適合用什麼樣的癌症治療方式。

乳房核磁掃描：屬於高階健檢，在腫瘤的良性、惡性判斷率很高。

若不幸罹患婦癌，該怎麼治療婦女癌症？

說完婦癌的預防，虞希正院長也貼心地進一步補充，若不幸罹患婦女癌症，應該怎麼治療的方法。

婦女癌症治療：手術、化療、放療、免疫治療、標靶藥物治療。

輔助抗癌：整合治療、複合式針劑、熱療、光動力療法、PEMF高能量電磁脈衝。

生活模式：戒糖、均衡營養、好的睡眠心情、運動陽光、適當中醫藥營養品。

功能醫學：吃綠花椰菜，有實證指出有抑制癌症效果。

抗癌成功案例分享：80幾歲女性，不幸罹患3.5公分肝癌，她靠蔬果汁養生，讓腫瘤所小至1.8公分，但造成腎功能拉警報、拉肚子，並停止蔬果汁養生，後來追蹤，癌症竟康復，3年沒有復發。

打造無癌生活模式，罹胰臟癌母抗癌成功

緊接《防癌公益健康講座》第一個主講人虞希正院長的分享，第二個主講人為陶聲洋防癌基金會董事長、中華腫瘤醫學發展協會理事長陳光耀醫師，為大家分享所謂的「無癌生活法」。

陳光耀提到，「癌症是環境因素累積為主，先天遺傳的因素占比很低。」因此，防癌生活相當重要，追求無癌、精準卻療、癌病療後的預防復發。

防癌需要充足陽光，乾淨空氣，在飲水、食材方面也要求純淨，烹調法也相當重要，可為自己打造防癌膳食。在生活面，以防癌為出發打造相關住宅、學校與工作場所，並且在觀念上從個人和家庭防癌生活習慣做起。

陶聲洋防癌基金執行長對此也分享自身案例，「我媽媽胰臟癌轉移肝臟，被判死刑，後受陶聲洋基金會的無癌生活幫助，如今抗癌成功3年，每3個月追蹤。」

陳光耀的陶聲洋團隊為台灣防癌做出盡心盡力的貢獻，同時也鼓勵企業政府，打造防癌餐廳產業鏈，為未來的世代，構築更美好的防癌人生。

點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天





更多幸福熟齡文章

大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場

省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸

50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」



