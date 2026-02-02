媽媽胰臟癌轉移肝臟，被判死，後因無癌生活抗癌成功3年！防癌專家分享婦癌防治3準則
預防重於治療，讓人不再聞癌色變！時至今日，癌症以成為眾人公敵，台大EMBA校友基金會昨(3/9)就以「婦癌防治」為題主辦《防癌公益健康講座》，協辦為中華醫養健康總會、陶聲洋防癌基金會，共同提倡癌症預防的有效措施、建議，陪伴眾人打造無癌人生。
「老化也會造成癌症。」匯美醫療集團虞希正院長以婦產科、乳房外科專長，為該講座《防癌公益健康講座》第一個主講人，提醒大家，每個人都會老，都有可能是未來罹癌候選人，因此要秉持預防勝於醫療的精神，才不會病到臨頭，後悔莫及。
身為婦科與乳房外科專家，他引述國健署最新統計，乳癌名列十大癌症第4名、卵巢癌則為第10名，女性因煮菜等習慣也容易罹患的肺癌，則名列第1。這些數據都是女性們要去注意的健康危險因子，對此，虞院長也舉例易罹癌的生活方式，「像是沒有睡好、常吃雞皮攝入環境荷爾蒙，都容易得癌症。」他也補充有研究論文證明，上大夜班的人如護士，就因有沒有睡好這惡習，導致罹癌率飆高。
面對癌症，人人都聞癌色變，婦女癌症究竟如何預防？
談完癌症對人的巨大威脅，與易造成致癌體質的生活模式，虞院長接著分別說明預防檢測婦女癌症的方法。
子宮頸癌疫苗：該疫苗不只防子宮頸癌，也可以預防喉頭癌、陰莖癌，男生要打，男生打就能囊括兩性安全，女生就能不用打。
子宮頸抹檢查：今有「新柏氏超薄抹片」，檢查效率大幅提升，可檢測出人類乳突病毒、披衣菌、淋病。
婦產科超音波：陰道超音波能輕易看出子宮、卵巢等器官有無癌症等疾病，提醒女性每年都做一次超音波。
觸摸乳房的乳癌防治：宜在月經後，用手壓胸部檢查，有比較凸、比較硬的硬塊，就要懷疑是乳癌症狀，提醒女性45歲後，進行兩年一次的乳房X光攝影；男生方面，罹患乳癌是女生的十幾分之一，男生乳房出現異狀容易被發現，可有效預防乳癌。
基因檢測：可了解自己適合用什麼樣的癌症治療方式。
乳房核磁掃描：屬於高階健檢，在腫瘤的良性、惡性判斷率很高。
若不幸罹患婦癌，該怎麼治療婦女癌症？
說完婦癌的預防，虞希正院長也貼心地進一步補充，若不幸罹患婦女癌症，應該怎麼治療的方法。
婦女癌症治療：手術、化療、放療、免疫治療、標靶藥物治療。
輔助抗癌：整合治療、複合式針劑、熱療、光動力療法、PEMF高能量電磁脈衝。
生活模式：戒糖、均衡營養、好的睡眠心情、運動陽光、適當中醫藥營養品。
功能醫學：吃綠花椰菜，有實證指出有抑制癌症效果。
抗癌成功案例分享：80幾歲女性，不幸罹患3.5公分肝癌，她靠蔬果汁養生，讓腫瘤所小至1.8公分，但造成腎功能拉警報、拉肚子，並停止蔬果汁養生，後來追蹤，癌症竟康復，3年沒有復發。
打造無癌生活模式，罹胰臟癌母抗癌成功
緊接《防癌公益健康講座》第一個主講人虞希正院長的分享，第二個主講人為陶聲洋防癌基金會董事長、中華腫瘤醫學發展協會理事長陳光耀醫師，為大家分享所謂的「無癌生活法」。
陳光耀提到，「癌症是環境因素累積為主，先天遺傳的因素占比很低。」因此，防癌生活相當重要，追求無癌、精準卻療、癌病療後的預防復發。
防癌需要充足陽光，乾淨空氣，在飲水、食材方面也要求純淨，烹調法也相當重要，可為自己打造防癌膳食。在生活面，以防癌為出發打造相關住宅、學校與工作場所，並且在觀念上從個人和家庭防癌生活習慣做起。
陶聲洋防癌基金執行長對此也分享自身案例，「我媽媽胰臟癌轉移肝臟，被判死刑，後受陶聲洋基金會的無癌生活幫助，如今抗癌成功3年，每3個月追蹤。」
陳光耀的陶聲洋團隊為台灣防癌做出盡心盡力的貢獻，同時也鼓勵企業政府，打造防癌餐廳產業鏈，為未來的世代，構築更美好的防癌人生。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
更多幸福熟齡文章
大掃除丟掉一台壞風扇，爸媽竟氣到徹夜未眠…心理師點3關鍵：讓「斷捨離」不再變親子戰場
省了一輩子，退休還在忍？名牌包、爛應酬都多餘…老黑：學會投資「這3樣」買回自由，餘生更安逸
50歲萬年小主管存款僅20萬，被笑「理財已太遲」…他月省1萬做這件事：10年後太太「喜極而泣」
其他人也在看
被爸爸害慘！13歲女童胃癌晚期「腹腔密密麻麻全腫瘤」 醫手術直嘆沒救
近日中國大陸河南省腫瘤醫院消化科接診了一名年僅13歲的女孩，經詳細檢查後，醫生確診其為胃癌晚期。當手術團隊嘗試進行手術時，卻不得不在打開腹腔後又將其關上，因為女孩體內已出現全身多發轉移，腹腔內密密麻麻佈滿大小不一的腫瘤，完全失去手術治療的可能。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 4則留言
他罹糖尿病靠走路＋戒2食物狂降糖化血色素！胰島素阻抗、血糖都變好
走路真的可以穩血糖！醫師分享，40多歲周先生有糖尿病病史多年，血糖始終控制不佳，但最近回診，體重卻瘦了10公斤，糖化血色素、胰島素阻抗都大幅的改善，經詢問才知道是靠著戒吃2食物、每天走路1小時，成功穩健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2則留言
80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌
許多人以為清淡飲食就有益健康，醫師洪永祥表示，一位80歲男子身體一向硬朗，但最近容易疲勞、下肢水腫，檢查發現，腎功能剩下35分已經嚴重的腎衰竭，而且血壓偏高，心臟功能不佳，且還罹患大腸癌。原來男子幾十年來的清淡飲食就是菜脯、醬菜、豆腐乳、肉鬆配稀飯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6則留言
母女雙雙罹癌，血癌元兇疑是它！網購1習慣恐悄悄奪命
近年來網購蓬勃發展，許多人家中堆滿了各式各樣的紙箱。營養師黃品瑄提醒，大量囤積劣質紙箱不只占空間，更可能暗藏健康風險。她舉例，曾有一對母女因家中長期堆放大量劣質紙箱，吸入有毒氣體，最終雙雙罹患白血病。健康2.0 ・ 1 天前 ・ 1則留言
別再沾沙茶醬！火鍋沾醬改加「5物」更香 營養師大讚：還抗發炎
冬天吃火鍋最暖胃，但不少人愛沾醬，恐增加健康負擔。功能醫學營養師呂美寶表示，吃火鍋時選擇優質蛋白質、大量蔬菜纖維，健康又增飽足感，但要特別注意沾醬，推薦可用蔥花、蒜泥、生辣椒等，來取代沙茶醬、醬油膏，避免吃進過量鈉與油脂。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
天天刷牙卻牙周病？醫揭「最常犯的1個錯」 一堆人刷錯20年
45歲的陳先生養成早晚刷牙的習慣已有20多年，沒想到例行洗牙時，牙醫師卻告知他已經有中度牙周病，需要進一步治療。陳先生困惑地問「我每天都刷兩次牙，怎麼還會有牙周病?」其實這個問題點出許多人的盲點，光是刷牙「次數」夠多並不等於口腔真正獲得保健，關鍵在於刷牙的方式與時間是否正確。 國人牙周病盛行率 背後隱藏警訊 根據衛福部2015至2016年度成年與老年人口腔健康調查，台灣成人牙周病盛行率高達80.48%，其中50至64歲是牙周病好發率最高的年齡層，而80歲以上老年人口有高達88.7%有牙周問題。牙周病並非單純的口腔問題，世界衛生組織已將其列為影響全球人類健康的慢性疾病之一，可能連帶影響心血管疾病、糖尿病等全身性健康狀況。台安醫院牙科部李佳燕主任說明，造成此現象的核心原因，正是多數人對於正確潔牙觀念的不足。細菌在口腔中會不斷累積形成牙菌斑，當牙菌斑附著在鄰近牙齦的牙齒表面數小時後，開始對周圍的牙齦產生傷害性。若清潔不徹底，1至2天後牙菌斑就會鈣化成堅硬的牙結石，進而引發牙齦發炎與齒槽骨流失，形成不可逆的牙周病。李佳燕主任指出，正確潔牙時刷牙時間至少需長達3分鐘，而多數民眾卻常在短短數10秒常春月刊 ・ 1 天前 ・ 4則留言
眼皮一直跳？醫揭真相：95%其實是「這原因」 但這幾種真的很危險
大部分的人都有眼皮跳的經驗，眼皮跳通常會讓人想到「左眼跳財，右眼跳災」，其實，眼皮跳並不與運勢有關，更多是因為壓力大、眼睛疲勞、睡眠不足等。以下整理眼皮跳的相關問題，包括為什麼會眼皮跳？是中風前兆嗎？是顏面神經失調嗎？並整理眼皮跳的舒緩方法。 為什麼會眼皮跳？ 多重因素引起且95%以上都是良性 眼皮跳是一種重複、非自主性的眼瞼肌肉抽搐，眼皮跳的學名為「眼瞼痙攣」（blepharospasm），輕微的非自主性痙攣稱為「肌肉顫搐」。眼皮跳常發生在上眼瞼，感覺如輕輕拉扯住眼瞼，通常每次持續幾秒至幾分鐘。眼皮跳就拿迷信嚇自己？單純只是眼皮跳動的話，95%以上都是良性的，眼皮跳動可能是由多種因素引起，包括熬夜過勞、壓力過大都有可能會導致眼皮跳。台灣胸腔暨重症專科醫師黃軒於臉書粉絲頁分享眼皮跳的原因： ▸睡眠不足。 ▸個人壓力太大、心情緊張。 ▸經常使用手機／電腦，引致眼睛過勞、用眼過度。 眼皮跳不一定是中風或顏面神經失調 須留意其他症狀 眼皮跳不一定是中風前兆。眼皮跳動的原因非常多，通常跟中風沒有太多關聯，如果出現手腳無力、眼前一片空白等症狀，才有可能是中風。要注意的是，眼皮跳通常過幾天就會好了常春月刊 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
49歲男睡前突發心梗OHCA 太太機警CPR奇蹟重生
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：患者（右）康復後沒有任何後遺症重返職場，左為吳慧中醫師／澄清醫院提供 一名49歲游姓男子心肺功能停止(OHCA)，由救護車送到澄清醫院中港院區好醫師新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
80歲婦認知退化靠1飲食奇蹟改善！醫大讚：滋養腦細胞、延緩衰退
年紀大認知功能退化還有救嗎？功能醫學醫師劉博仁分享，一位80歲老太太出現記憶減退，有時候找不到適合的詞語、表情也比較淡漠等輕度認知功能退化表現，後來靠著1飲食成功延緩衰退、改善記憶力與情緒。 M健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
以為脹氣竟是胃癌！男不菸不酒 醫揪「元凶」：它恐躲藏30年
平時注重健康，又不菸不酒，沒想到竟罹癌。胃腸肝膽科醫師林相宏分享，一名60歲糖尿病患者，血糖控制良好，某次接受胰臟癌篩檢，意外發現3公分「分化不良型胃癌」，患者提到，平時並未感覺胃部不適，頂多是有時脹氣，更加提醒健康檢查的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
別再冤枉蛋黃了！糖尿病患「週吃 12 顆蛋」實測結果驚人
長期以來，雞蛋中的「蛋黃」常被視為心血管健康的頭號天敵，許多民眾甚至為了健康「捨黃吃白」。然而，最新的醫學研究正逐步翻轉這項過時觀念。復健科醫師王思恒引述國外大型臨床實驗指出，雞蛋攝取量與血液中壞膽固醇（LDL）的升降並無直接關聯，真正的關鍵在於「烹調方式」與「整體飲食結構」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
首例漢他病毒亡！台北大安區7旬翁不治 醫示警「1症狀」：8、9成死亡
國內今年出現首例漢他病毒症候群病例，一名住在台北市大安區的70多歲老翁因此死亡。對此，胸腔科醫師蘇一峰說明，漢他病毒的症狀與感冒難分辨，提醒民眾如果有接觸老鼠記得主動告知醫師，做進一步評估，嚴重恐引發併發症，因此喪命。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
早餐吃「稀飯配醃菜」很養生？8旬翁腎衰竭又罹大腸癌
一位80歲男性身體向來硬朗，近來卻出現疲勞、下肢水腫症狀，健檢發現腎功能僅剩35分已達嚴重腎衰竭，還確診大腸癌。腎臟科醫師洪永祥指出，問題出在他常吃的古早味早餐。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
長期喝豆漿有風險，竟是慢性病幫兇！忽略1細節喝出大問題
根據國民健康署2018至2022年的國民營養健康調查顯示，「含糖豆漿」是台灣成年人最常喝的含糖飲料第二名，更是65歲以上長者的含糖飲料首選。這反映出豆漿是許多人日常飲食的選擇，但在無形中可能攝取過多的健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
早發性失智「惡化更快」！醫籲「4大徵兆」快就醫
生活中心／李筱舲報導失智症不再是高齡者的專利，據國際期刊《JAMA Neurology》研究推估，全球約有390萬名30至64歲的「早發性失智症」患者。對此，恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，這類患者正值家庭與職場支柱，一旦退化，對經濟將帶來巨大衝擊。醫師也示警，若青壯年在生活中出現「4種徵兆」，應及早就醫，避免錯過治療黃金期。民視健康長照網 ・ 16 小時前 ・ 1則留言
很多人吃錯！葡萄護心腦、降膽固醇 研究：「1吃法」最健康
葡萄富含多種營養成分，有助於心臟與大腦健康。腎臟科醫師江守山指出，研究發現，葡萄含有超過1600種化合物，包括抗氧化劑與多酚類物質，有助於心血管功能、改善血液循環等。另外，營養師高敏敏建議，葡萄要連皮帶籽一起吃，能夠攝取最多抗氧化營養素。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發表留言
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡
台中2童遭殺！高大成揭「被折磨2小時」內幕 怒斥母非常可惡EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6則留言
今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意
今年首例亡！大安區爆漢他病毒 疾管署：大掃除要注意EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菜花非絕症！醫籲：接種HPV疫苗…無症狀也會傳染
菜花是由HPV（人類乳突病毒）引起的尖形濕疣，最常長在生殖器周圍，外觀像縮小版花椰菜。雖然看起來可怕，但本質上是病毒造成的皮膚病變，只要方法正確，大多都能治療及預防。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
不必天天1萬步！間歇式健走每周累積1小時 增肌力降三高
走路成為運動顯學，不少人為維持體能，以「每天1萬步」的目標。不過，日本運動生理學專家指出，如果是優閒的散步，即使日行萬步也沒有太大成效，而是快慢交替的「間歇快走」，對提升體能、改善高血壓及預防認知症的健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 發表留言