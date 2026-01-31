媽媽自爆沒受邀婚禮 孫協志忙解釋「一定會」

孫協志（左）強調，婚禮一定會邀請媽媽參加，右為夏宇童。資料照，黃于珊攝



藝人孫協志和夏宇童將在2月14日舉行婚宴，不過媽媽孫麗鈞日前出席演藝工會尾牙時自爆兒子婚禮沒有邀她；對此，孫協志今天（1/31）參加電玩活動時表示，一定會，雙方家長都有邀請，但對於是否回高雄老家過年，則還要規劃。

孫協志和小11歲的夏宇童去年3月宣布登記結婚，並決定將在浪漫情人節舉辦婚宴。經紀人表示，兩人考慮到許多賓客並非圈內人，而宴會安排在中午，由於時間緊湊且接近過年，所以當天不會發媒體來採訪。不過，夫妻倆在演藝圈人緣深厚，預估宴席將超過50桌，花費上看百萬元。

對於媽媽孫麗鈞在演藝工會尾牙說沒被邀請到婚宴，孫協志今天表示「一定會，一定會，就是雙方家長都會邀請」，同時透露，由於接下來會蠻忙的，所以年後也沒有規劃出國或度蜜月，至於是否回高雄跟媽媽一起過年，他則說還在看狀況，目前沒有規劃。

