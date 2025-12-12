「媽媽被壓在瓦礫下，我摸摸她的頭髮道別」 烏克蘭男童歐洲議會親述遭轟炸...口譯員也淚崩

11歲烏克蘭男童羅曼（右）在歐洲議會淚訴母親遭俄軍轟炸身亡的悲痛經歷，回憶最後一次摸到媽媽頭髮與她道別的動人瞬間，連口譯員（左）也淚崩。（翻攝自X@nexta_tv）

11歲的烏克蘭男童羅曼（Roman Oleksiv）日前在法國聖特拉斯堡的歐洲議會發表演說，分享母親於醫院遭俄軍火箭攻擊不幸罹難，自己則身受重傷的悲痛故事。男童述說最後一次見到母親的畫面時，連口譯員也被淚水噎住無法繼續翻譯。

羅曼如何歷經重傷、奇蹟生還？

《太陽報》報導指出，當時年僅7歲的羅曼和母親哈琳娜（Halyna Halina）一起前往烏克蘭文尼察（Vinnytsia）的一家醫院，卻遭到3枚俄羅斯火箭彈襲擊，造成24人死亡、200多人受傷。羅曼全身45%遭受嚴重燒傷，傷勢幾乎燒到骨頭，還遍體鱗傷並骨折。昏迷100多天，接受了35次複雜手術，生死一度難料。

羅曼向母親道別

羅曼回憶，「那是我最後一次見到我的媽媽，也是我最後一次能跟她道別。」這番話讓在旁口譯的工作人員情緒激動，無法繼續翻譯，稍作調整後，羅曼繼續述說：「我看到她被壓在瓦礫堆下，能清楚看到她的頭髮，並觸摸到她的頭髮，與她道了別。」

羅曼奇蹟復原後 仍立志成為舞者

在德國專科醫院歷經長達一年的康復治療後，羅曼和父親回到烏克蘭利維夫（Lviv），雖身體殘留後遺症，但他仍懷抱成為舞者的夢想。父親雅羅斯拉夫（Yaroslav）感謝醫護團隊及兒子的努力，讓羅曼有機會重拾音樂與舞蹈。

廣告 廣告

羅曼在演說中提到：「當我們團結在一起，我們就堅強，永遠不能放棄。我們必須繼續幫助烏克蘭的孩子們。」他以自己的故事呼籲國際社會持續支持。

烏克蘭童年傷痕，何時能被撫平？

羅曼的經歷是希望的象徵，他靠著家人和醫療團隊的支持，展現了生命力與勇氣。未來這些傷痕能否痊癒？這不僅是醫療的挑戰，也是戰後重建的重要課題。

更多鏡週刊報導

馬查多「冒死離境」突破10個檢查點、搭木船出海！ 返國恐遭逮仍喊：我一定會回去

青森7.6強震！中國再發赴日警示 日網一面倒支持：拜託別來

入冬最強冷空氣將報到！北台灣率先轉涼有雨 下週一、二恐探10度以下