媽媽覺得你冷！孩子被悶出疹子 醫籲「別摸手腳判斷」：摸這兩部位才準

近日氣溫降低，醫師發現，有的孩童因為穿得太多，悶出疹子。本報資料照片



「有一種冷，叫媽媽覺得你冷。」隨著天氣轉冷，因皮膚乾癢就診的病人也增多，醫師發現，有些孩子異位性皮膚炎突然惡化，其實穿得太多「悶」出來的，提醒父母這個時節孩子手腳冰冷是正常的，應該摸後頸和上背部來判斷穿得夠不夠暖和。

漫雲思境診所院長王佑鑫醫師在臉書粉專分享，這幾天終於有冬天的影子了，診間乾燥癢的病人變多，但也有不少長滿痱子，或是異位性皮膚炎突然惡化的兒童，詢問家長總是一臉無辜：「醫師，外面很冷耶，我怕他感冒。」

王佑鑫說，在小兒皮膚科的領域裡，我們常說孩子是「行動的小火爐」。 他們的基礎代謝率比成人高，體溫調節中樞卻還沒發育成熟。 很多家長怕孩子著涼，卻忽略了「過熱」對皮膚的殺傷力。

根據醫學文獻，最適合孩童的室內溫度其實是 20–24°C。 這溫度對大人來說或許稍涼，但對孩子卻是舒適的。尤其對於皮膚科醫師最在意的「異位性皮膚炎（AD）」來說，極端的溫度往往就是一個誘發因子。

王佑鑫表示，父母該怎麼判斷孩子穿得夠不夠？「請不要摸手腳，因為末梢循環本來就差，冰冷是正常的。」請摸後頸和上背部。如果是溫熱乾燥的，那就剛剛好。 如果有濕氣或黏膩感，那有可能是穿太多了。

「在診間，我看過太多因『愛』而悶出來的皮膚問題」，王佑鑫呼籲，適度的涼爽，能讓孩子睡得更安穩，也能讓那些躁動的發炎細胞冷靜下來。

