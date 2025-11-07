「媽媽說別麻煩鄰居」！印尼姊妹「守屍19天」…靠喝水撐近3週險喪命
印尼中爪哇省肯達爾縣波加區（Boja）近日發生一起令人心碎的天倫悲劇，一對姊妹因為遵從母親臨終前叮囑2人「不要打擾鄰居」的遺言，竟在母親去世後與遺體同住近3週，期間並未對外求助，只靠白開水撐過長達28天，最終被發現時幾乎虛脫，差點喪命。
根據Tribun Palu等印尼媒體報導，這起事件要回顧到10月中旬，現年23歲的普拉蒂薇（Putri Setya Gita Pratiwi）與19歲的妹妹蘇莉絲喬瓦蒂（Intan Ayu Sulistyowati）和51歲的母親瑟蒂雅寧希（Setyaningsih）一同居住在波加區貝本岸村（Bebengan），但臥病在床的瑟蒂雅寧希身體每況愈下，最終在10月3日病逝，臨終前還留下「不要打擾鄰居」的遺言。
不料，自從母親逝世後，普拉蒂薇和蘇莉絲喬瓦蒂依舊待在屋內，不報喪也不尋求幫助，並將房門緊鎖，姊妹倆就這樣在屋子裡陪伴母親的遺體長達19天，，甚至幾乎開始不再進食，只靠喝水維持體力。由於天氣炎熱，瑟蒂雅寧希的遺體逐漸腐爛，惡臭氣味開始瀰漫，直到鄰居聞到異味，還注意到屋外有大量蒼蠅聚集在窗邊，最終在11月1日報警，全案才隨之曝光。
村長受訪時表示，當時住宅大門被椅子擋住，警方破門而入後，發現瑟蒂雅寧希的遺體已嚴重腐爛，在一旁的普拉蒂薇和蘇莉絲喬瓦蒂幾乎虛脫得無法站立，警方與村民立即將姊妹送往穆罕默迪亞波加醫院（Muhammadiyah Boja Hospital）急救。村長透露，這家人於2019年搬到波加定居，當時姊妹的父親剛過世，母女三人平日生活樸素、鮮少與鄰居往來，主要依靠父親去世後的遣散補助金度日，未料如今碰上如此悲劇。
院方表示，姊妹倆到院時已是嚴重脫水症狀，但仍神智清醒，經治療與檢查後，確認2人血糖值與其他體徵正常，但心理狀況明顯不穩，回答問題時前後矛盾，需進一步進行精神評估。直到躺在病床上，普拉蒂薇才向警方透露真相：「我們只是遵守母親的遺願，母親不想麻煩鄰居，這句話我們一直牢記在心，所以沒有告訴任何人。」
在兩姊妹送醫後，地方政府立即介入處理。肯達爾縣政府指示社會服務局（Dinas Sosial）協助普拉蒂薇和蘇莉絲喬瓦蒂申請醫療保險補助，並計畫提供職業訓練及臨時住所，安排2人入住社會福利中心，當地居民與相關單位也合力完成瑟蒂雅寧希的安葬事宜。
