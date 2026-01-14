媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光

記者蔡維歆／台北報導

藍心湄近日分享透露自己放假時一口氣狂睡17小時，醒來後頭髮凌亂、模樣相當狼狽，沒想到媽媽一看到她竟脫口而出：「妳長得好像我偶像。」藍心湄好奇追問後才發現媽媽口中的偶像竟是立委王世堅，讓她當場傻眼。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友紛紛笑翻。

藍心湄被媽媽說像王世堅。（圖／翻攝自臉書）

藍心湄在臉書發文自己睡了17小時，媽媽差點以為她死掉了，忍不住大吼說：「趕快起來吃（飯）啦！」沒想到媽媽居然看著藍心湄笑咪咪說：「女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔」，藍心湄追問：「像誰？」媽媽居然回答：「王世堅」，讓她超無言。藍心湄也曬出自己頭髮凌亂、吃著飯的照片，看來跟王世堅神似，網友笑稱：「有媽咪的孩子像個寶」、「匆匆忙忙起床游刃有餘吃著美食」、「藍媽媽太有趣了」、「也很像我偶像伍佰老師」、「匆匆忙忙爬下床」、「太好笑了哈哈哈哈怎麼這麼好笑。」

廣告 廣告

而藍心湄昨也現身曹西平靈堂弔唁，透露每年除夕夜，藍媽媽就會希望曹西平到家裡吃年夜飯，熱鬧熱鬧，他也連續來了幾年，「後來我發現他也有點為難，因為他也要做年夜飯給乾兒子們吃，但他又不好意思拒絕藍媽媽，因為他非常孝順，所以我就跟他說，比如一年做年夜飯給乾兒子吃，下一年再來我們家」，過去雖然作秀碰到機會不多，但藍心湄說過去這15年來真的互動密切，像家人一樣。

更多三立新聞網報導

遭偷拍影片外流中國「又純又慾」！阿諾認隆乳挨酸 洩真實心聲不忍了

隆乳遭嗆「假奶有什麼好看」！阿諾霸氣反擊 放話下次脫給「她」看

中國演藝圈爆男男戀！《難哄》男星愛撫前男團成員 親密畫面全流出

獨家／阿諾遭偷拍影片外流中國！朋友傳才知道 已破百萬人瀏覽

