媽媽謙虛少稱讚 楊謹華談自我懷疑到和解過程

（中央社記者洪素津台北10日電）演員楊謹華金鐘封后，在新作「看看你有多愛我」飾演育有2女的網紅媽媽。提起和媽媽的相處，她坦言，媽媽在外人面前總是過分謙虛，讓長久沒被肯定的她與媽媽有段和解過程。

楊謹華以戲劇「影后」獲第60屆金鐘獎戲劇類女主角獎，她近日推出新作品「看看你有多愛我」，和詹子萱、林思廷飾演母女。

楊謹華在中央社專訪分享演出此劇的趣事，同時提及自己和媽媽的一段故事。她並表示，正在學自媒體，希望透過自媒體讓粉絲更了解自己，不僅僅只是透過角色瞭解她而已。

楊謹華道出和林思廷、詹子萱的相處過程，3人為培養默契去了一趟2天1夜的旅行。楊謹華表示，赴約時很緊張，也很興奮，「我一上車的時候就先講話，不然我怕他們不敢講話，還好她們都很愛聊天，也很會聊天」，沒想到，3人就一路聊到凌晨，這樣的相處讓3人感情升溫不少。

楊謹華表示，聊天內容相當正能量，「我們聊生活跟工作跟未來，還組了一個群組叫『幹大事』，我們對未來要正向，雖然有很多的困難挫折，但沒關係，我們要有希望，就是做就對了」，希望透過群組聯繫分享，讓一切都往好的方向。

這齣劇也探討媽媽與女兒的親子關係，劇中有衝突也有溫馨的時候，透過相處磨合，建立一段健康的親子關係。

被問起和媽媽的相處，楊謹華分享，媽媽總是過分客氣，面對外人的稱讚總是先拒絕、否認，「我和媽媽一起遇到鄰居，鄰居大方稱讚說我很好，但媽媽總是回應沒有、沒有，跟您的女兒比不行啊！這樣長久下來，我其實不是很舒服」。

楊謹華那時候心想，「妳女兒雖然沒有做到一百分，但至少我也沒有比別人差到哪裡去吧！」於是在某個時機點，楊謹華對媽媽嚴重抗議，「我知道媽媽她下意識就是這樣，就是很謙虛，我覺得我還是要講，如果我們不講的話，媽媽也不知道我的感受是什麼。」

經過溝通後，楊謹華和媽媽和解，現在媽媽會試著稱讚，不過，楊謹華傻眼笑說：「現在都稱讚我老公，說他是很棒的女婿。」

楊謹華在演藝圈闖蕩多年，被問及是否有過「很努力在滿足別人的期待」，她坦言，每個人應該都有這個過程，「你會很希望在別人的眼中都是100%的，但是遇到更多事情後，會認清自己做這件事情行不行，或是這個改變是自己想要的嗎？我現在趨向問自己，問自己開心嗎？才是最重要的」。

楊謹華說：「被別人稱讚這件事情是非常好的，誰不想要？但不要把別人的期待變成是你的壓力或是你的責任。」

楊謹華詮釋網紅角色，她大嘆當網紅很困難，「我工作已經都在拍照，私底下我談戀情、我的生活，我會覺得我應該要放空。」但現在自媒體的形態已經改變，楊謹華也學著經營自媒體，「讓觀眾或者是粉絲們多了解我一點點，而不是只有透過角色，我也可以藉由自媒體去傳遞正能量的東西。」（編輯：管中維）1141110