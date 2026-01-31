媽媽讓186公分兒子穿老爸同款衣 因「太帥」帶火21年老店

山東一家經營男裝店的女店主為宣傳店內服飾，近日找來兒子幫忙試穿店內中老年商務裝，沒想到因為身高186公分的兒子「太帥」，意外在網上走紅，截至目前，單條視頻最高點讚量已超26萬，帶火這家21年的老店。不過視頻火了也讓這位媽媽很困擾，因為「自家賣男裝，來的卻多數是女性顧客」，且多數是來看兒子的，對生意暫時沒有太多幫助。

綜合揚子晚報、瀟湘晨報報導，視頻發布者是在山東經營一家男裝店的店主淳于女士。她表示，因線下客流量少，20歲兒子大學學的是服表專業，就想到讓兒子當模特幫忙試穿店內中老年商務裝，兒子也有興趣；母子倆就在廳裡隨手拍了視頻後放在網上，沒想到會在網上走紅，帶火了她經營21年的老店。

淳于女士兒子的視頻在網上被大量轉傳，沒多久被媒體報導後更衝上微博熱搜，網友們看到視頻紛紛評論：「這小伙兒真帥」，「像南韓人」，「其實只要人年輕，簪什麽花……」，「時尚的完成度靠臉」，「現在應該不用擔心線下客流了吧」，「確實很帥，這是直接出道了嗎？」，「好像畢雯珺」，「適合韓版衣服」，「果然顏值戰勝一切啊」，「這男孩長相氣質都好像張晚意」，「果然，人帥了，穿什麽都好看」。

「我們做男裝的，到年底都是銷售的旺季，顧客也很多。有很多看到視頻想要衣服的，也有來店裡，是因為兒子視頻來的」，淳于女士表示，視頻火之後，有不少年輕人來店裡挑選衣服，「好多顧客買兒子身上穿的衣服，我們店裡也有年輕款」。

不過店裡客流量雖說增大了，但淳于女士坦言，對生意暫時沒有太大幫助，「因為自家賣男裝，來的卻多數是女性顧客」，其中有不少是專程來看兒子的。不過媽媽還是透露，兒子身高186公分，暫無女朋友，非常感謝大家對兒子的喜歡，「也會拍更多視頻滿足大家的期待」。

網友調侃，媽媽沒有賺錢的欲望，全是對兒子顏值的自信。還有網友建議媽媽開始賣女裝：「全是男裝我們不好意思進」。

